克服管線障礙 捷運樹林線基樁動工

捷運樹林線基樁工程動工。 （記者翁聿煌攝）

2023/09/16 05:30

CQ890區段標全套管基樁機具進場 全線2031年完工

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運三環六線新北樹林線CQ八九○區段標去年十月十四日開工，經施工團隊整合排除沿線地下管線障礙後，將展開全線第一支全套管基樁鑽掘施工，昨天由新北捷運局長李政安及台北捷運局長鄭德發共同率領施工團隊，在樹林家樂福前大安路工區（LG十七站—LG十八站）舉行基樁動工祈福儀式，祈求樹林第一條捷運工程平安順利，並於二○三一年如期如質完工。

負責施工的台北捷運局第二工程處表示，樹林線CQ八九○區段標工程即將進入重要的基礎施工階段，由於工區中錯綜複雜的管線，施工面臨困難和風險，施工廠商將進行全線管線試挖和排水箱涵調查等工作，確認管線圖資與實際位置間的差異，排除施工障礙，才能進行高架橋基礎工程。

施工團隊為克服困難，並詳細了解各重要管線路徑，以便彈性調整基礎位置，避免施工造成損害風險，採用BIM（Building Information Modeling）建築資訊模型技術，將地下管線根據類別建立完整的3D資訊，準確呈現管線位置。

李政安表示，CQ八九○區段標工程範圍從新北樹林到迴龍，全長約六．六公里，全線採高架興建、共有八座車站，十五日全套管基樁機具進場，象徵工程團隊已克服地下管線障礙，代表新北樹林線已進入結構主體施工的重要里程碑。

將與萬大中和線銜接

李政安進一步說明，為紓解新北樹林線施工期間可能造成的交通壅塞，新北捷運局已先行開闢城林橋銜接環漢路替代道路，預計今年底能開放通車，新北樹林線預計二○三一年完工，與萬大中和線銜接後，串連新北市永和、中和、土城、樹林及台北市中正、萬華，並可與捷運新店線、新北環狀線、土城線與新莊線共四線轉乘，強化捷運三環六線路網的完整性與便利性。

捷運新北樹林線路線圖

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