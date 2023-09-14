樹林紅麴節 9/16相約百年山佳車站

樹林紅麴文化節16日在樹林山佳火車站前廣場舉行，現場將有紅麴佳餚，並舉辦「健康紅麴齊步走」集章活動。（記者翁聿煌攝）

2023/09/14 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕「新北市樹林紅麴文化節」將於十六日在樹林山佳火車站前廣場舉行，現場除有在地紅麴攤商準備的各式紅麴佳餚，並響應新北市「健康大步走」，舉辦「健康紅麴齊步走」集章活動，並有創意市集及在地團體精彩演出，邀請民眾來山佳，來趟充滿文化、親近自然的鐵道輕旅行。

相揪品嘗美食、健走集章

樹林區長洪崇璉說，紅麴文化節今年邁入第十七年，每年透過活動行銷樹林景點，今年活動首次在樹林的百年火車站山佳車站舉行，以紅麴文化融合「鐵道懷舊復古風」，現場有「健康紅麴齊步走」集章活動，透過三大路線帶領民眾走訪鹿角溪全齡公園，大豐一、二號坑，以輕鬆心情探索山佳百年車站歷史及周邊景點，完成路線還可獲得限量紀念品。

淡水也舉辦美人樹賞花健行

十六日淡水區也舉辦美人樹賞花健行暨農夫市集活動，健行路線起點為忠山里宏龍宮，終點為行忠堂，沿途設有趣味闖關遊戲，並發放限量三千張的闖關卡，路線總長僅二．四公里。

淡水區長巫宗仁表示，活動當天，行忠堂廣場有農夫市集、多項親子闖關遊戲，民眾可以採購淡水當季在地的農特產品、了解當地文化，為使活動更加豐富及趣味，也安排精彩表演。

公所指出，沿淡水北八線奎柔山路種植的美人樹已逾廿年，每年八至十一月開花，也是市府農業局推廣的賞花廊道；淡水區現有十四條適合健走的步道路線，其中美人樹健走步道沿途景色優美，適合親子前來賞花。

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