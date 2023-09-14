五泰、泰板輕軌串連 打造22公里景觀廊帶

新北市政府將以五泰輕軌、泰板輕軌為主軸，串連新泰塭仔圳、板橋浮洲開發區，納入減碳設計，打造景觀廊帶。圖為完工示意圖。（城鄉局提供）

2023/09/14 05:30

仿造紐約第五大道 闢林蔭大道 結合綠色運具 形塑減碳新路徑

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在捷運三環六線沿線推動「微笑曲線」整體開發案，其中規劃以五泰輕軌、泰板輕軌為主軸，串連新泰塭仔圳、板橋浮洲開發區，納入減碳設計，打造長二十二公里長的景觀廊帶，開闢林蔭大道，低樓層設計挑高六公尺的開放通廊，仿造美國紐約第五大道，以活絡商業發展，創造舒適便利的單車路網人本系統。

城鄉發展局局長黃國峰指出，三環六線逐漸建構完成，從三峽麥仔園到新店十四張形成「微笑曲線」整體開發區，共有二十個案子，總面積二七三九．七二公頃，開發中的案件包括新泰塭仔圳、林口工一、秀朗橋北側、土城司法園區、新店十四張B單元。

達到引風、降溫、增綠

黃國峰表示，「微笑曲線」將透過整體開發案，串連軌道建設，將以五泰、泰板輕軌路線為示範區，打造景觀廊帶、林蔭大道，結合綠色運具，留設親水和綠化空間，達到都市引風、降溫、增綠的功能，優化人本空間。

城鄉局都市設計科科長吳敏漳表示，五泰輕軌行經新泰塭仔圳重劃區，銜接泰板輕軌，行經板橋浮洲區段徵收區，再串連板橋、中和、土城都市計畫縫合區，沿線經過五股、泰山、新莊、板橋、中和、土城等行政區，全長二十二公里，形塑減碳新路徑。

低樓層採挑高開放通廊

吳敏漳指出，為建構風廊系統，區內建築物連續面寬不得超過八十公尺，低樓層採挑高六公尺開放通廊，營造商業軸帶，希望仿造美國紐約第五大道、波特蘭林蔭大道或日本表參道，民眾搭乘輕軌通勤，沿著騎樓逛街購物，吸引人潮，促進商業與觀光發展，提高輕軌使用率。

創造61公頃綠化面積

此外，建物兩側退縮十公尺，規劃植栽、綠園道，營造舒適的人行環境與自行車道系統，沿線有大面積開放空間，搭配林蔭大道，可創造六十一公頃綠化面積。

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