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    首頁　>　新北市

    《新北》OHCA康復出院率11.43％ 創新高

    新北市政府消防局昨天舉行「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，由新北市副市長陳純敬表揚績優康復率的醫療院所及三年內搶救OHCA患者有功的救護人員。（記者闕敬倫攝）

    新北市政府消防局昨天舉行「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，由新北市副市長陳純敬表揚績優康復率的醫療院所及三年內搶救OHCA患者有功的救護人員。（記者闕敬倫攝）

    2023/07/14 05:30

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府消防局昨天舉行「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，由新北市副市長陳純敬表揚績優康復率的醫療院所及三年內搶救OHCA患者有功的救護人員；消防局長李清安表示，新北市OHCA康復出院率，今年至六月底，已創下十一．四三％的新高紀錄，十三年來成功救回二二一七人的寶貴生命，是全國第一名。

    「全國救護英雄競技高峰會」共有六都、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣等消防局、亞東醫院急診醫學部及國軍共十一支隊伍參加，競賽分為內科、外科、特殊等三站連續式情境設計，並加入戰傷救護元素，包括槍傷、砲彈傷及倒塌建物侷限空間傷患救治等，增添挑戰性。

    13年救回2217人

    李清安表示，全國每年緊急救護案件數已突破一一○萬件，新北市每年均在廿萬件以上，居全國之冠，在消防局、衛生局與各急救責任醫院密切配合下，新北市OHCA康復出院率從二○一○年三．一％逐年提升，今年至六月底已創下十一．四三％的新高紀錄，十三年成功救回二二一七人，是各縣市的第一名。

    他說，消防局十年來已培訓五五七名高級救護技術員，遴聘八十九位醫療指導醫師，也是全國最多。

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