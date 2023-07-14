《新北》守護獨老 緊急救援升級智慧感應

社會局副局長許秀能昨天偕同豫溪里里長廖亦芳等人探視周伯伯，負責長照服務的永和耕莘醫院副院長許瓊文及中興保全總經理洪培修等人也陪同關懷。（記者翁聿煌攝）

2023/07/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市獨居長輩周伯伯在永和區豫溪街租屋獨居，因為三高及多重老年疾病，身體功能退化，必須拄著助行器才能移動；新北市府社會局委託中興保全安裝升級版的智慧型緊急救援系統，利用人體的移動感應，只要長輩在一定時間內沒有移動或不慎跌倒，服務中心會立即救援。

社會局副局長許秀能表示，新北市列冊的獨居長輩有五六一七人，已委託中興保全陸續更新緊急救援系統，升級為智慧型，目前已完成二一七四件並持續更新中，盼透過智慧型緊急救援系統減少獨居長輩意外事件的發生，確保居家安全。

一段時間未移動 發出警訊

社會局指出，六十八歲的周伯伯年輕時在住家附近賣臭豆腐，兒子開設機車行，「豫溪街臭豆腐」曾名噪一時，他後來因身體退化、行動不便而結束營業。

許秀能昨天偕同豫溪里里長廖亦芳等人探視周伯伯，負責長照服務的永和耕莘醫院副院長許瓊文及中興保全總經理洪培修等人也陪同關懷（見圖，記者翁聿煌攝）；洪培修表示，以往的緊急救援系統必須由長輩主動按鈕，但智慧型無線主機有感知器，包含生理的感測、人體移動的感知，只要長輩在一定時間內沒有移動，或在一個地方停留過久靜止不動，系統就會自動發出警訊，及時啟動緊急救援。

許瓊文說，周伯伯是永和耕莘的長照服務個案，從二○一七年起提供每週一至週六送餐，每週一、三、五安排復健，並有高血壓、白內障、睡眠障礙等定期門診的追蹤、關懷。

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