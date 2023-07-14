貢寮海祭 逾30組團體連嗨3天

新北市觀光旅遊局昨公布「貢寮國際海洋音樂祭」卡司名單，樂團「八十八顆芭樂籽」擔任記者會演出嘉賓。（記者甘孟霖攝）

2023/07/14 05:30

跨國際、跨樂團演出 8/4至8/6相約福隆海水浴場

〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市年度音樂盛事「貢寮國際海洋音樂祭」，將於八月四日至六日在福隆海水浴場舉辦，市府觀光旅遊局昨天公布卡司，包含美秀集團、甜約翰、糜先生、四分衛、董事長等多個知名樂團，還有來自韓國的DickPunks、泰國的Getsunova等國際樂團，超過卅組表演團體將嗨翻貢寮。

新北市副市長陳純敬、觀旅局長楊宗珉及海洋獨立音樂大賞評審團代表，昨天為貢寮海祭宣傳行銷，陳純敬指出，貢寮海祭多年來孕育許多知名歌手及樂團，提供音樂團體展現自我、延續台灣原創音樂發展的舞台；昨天記者會場邀請首屆海洋獨立音樂大賞獲獎樂團「八十八顆芭樂籽」擔任演出嘉賓，傳遞原創音樂的精神。

楊宗珉表示，今年邀請眾多知名樂團與歌手同樂搖滾，包含拍謝少年、甜約翰、美秀集團、老破麻O.S.D、KASIRAW鹹豬肉、麋先生、四分衛、陳建年、董事長樂團，以及來自韓國的DickPunks、泰國團體Getsunova等，此次以跨樂團合作為亮點，「八十八顆芭樂籽」將與隨性Random合作，第三十四屆金曲獎雙得主葛西瓦及Matzka也將共同演出，帶給大家耳目一新的音樂感受。

海洋獨立音樂大賞 7/21起3天會前賽

此外，昨天公布進入「海洋獨立音樂大賞」會前賽的卅強名單，共計一五六組個人、團體報名，由評審團代表朱劍輝、吳蒙惠、阿強、林揮斌、陳如山等知名音樂人初選出卅強，將於七月廿一日至廿三日在淡水漁人舞台舉辦為期三天的會前賽，最後選出十強在八月五日於福隆海水浴場進行決賽，最大獎「海洋大賞」可獲得四十萬元獎金。

與「有趣市集」合作 推出在地特色料理

活動與「有趣市集」合作，推出專屬貢寮的特色料理，包含九孔鮑、石花凍及海菜等，讓樂迷在享受音樂祭搖滾熱情的同時，也能享受在地美食，同時滿足視覺、聽覺及味覺的感受。

觀旅局表示，活動資訊及卡司可到新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法