更年期漏尿免驚 醫籲減重、多運動

2023/05/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕四十八歲林女士兩年前開始出現咳嗽、大笑就會漏尿情形，導致她變得不喜歡出門，心情煩躁，她向台北慈濟醫院泌尿科門診求助，醫師了解到林女士曾有三次自然產，加上年齡因素，請她記錄每日排、漏尿次數，透過骨盆肌底檢查及尿路動力學檢查，診斷為「更年期應力性尿失禁」。

泌尿科醫師趙梓辰表示，患者透過行為治療與女性荷爾蒙藥膏塗抹，改善骨盆肌底鬆弛狀況，並促進黏膜層增生，三個月後漏尿情況大幅下降。

趙梓辰說，尿失禁是常見的排尿障礙之一，學界將之名為「下泌尿道症狀」，是婦女常見的生理問題，女性在更年期後荷爾蒙減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。

應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，會不自覺漏尿或滲尿，是尿失禁種類中最常見的一種，好發於患有糖尿病、肥胖、抽菸、曾有生產經驗及曾接受婦科手術女性。

趙梓辰表示，婦女在更年期階段常面臨許多困擾，尿失禁隨著年紀增長幾乎是不可逆的，他鼓勵有相關尿失禁困擾的女性在生活習慣上進行調整，包含減重、注意水分攝取、避免便秘、治療慢性咳嗽、定時解尿等，平時也可做運動維持核心肌肉量，若影響個人生活及心理狀態時，務必及早就醫。

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