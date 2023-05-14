貢寮田寮洋紀錄到354種鳥種 全國最多

貢寮田寮洋地區紀錄到的鳥種高達354種，全國第一。（新北市農業局提供）

2023/05/14 05:30

輔導10公頃水田人工除草 提早田區翻犁 提供優良候鳥棲地

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農業局推動「農業健康市／式」，維護鳥類棲地，截至今年四月底，貢寮田寮洋地區紀錄到的鳥種高達三五四種，為全國最多，未來仍將持續全方位促進農業永續及環境共好，增加環境生物多樣性。

水圳周邊人工方式清除雜草

新北市農業局長李玟說，每年五月第二個星期六是世界候鳥日，今年世界候鳥日主題是「WATER」，強調水對候鳥的重要性，新北市農業局與中央合作，建置國土生態保育綠色網絡，針對有「候鳥驛站」美稱的貢寮田寮洋地區，協助十公頃水田保育，以人工除草取代除草劑，輔導在地農友提早進行田區翻犁，提供優良候鳥過境棲息環境；今年更針對田寮洋第一號及第二號水圳周邊，長度約兩千一百公尺的範圍，以人工方式清除雜草。

依據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，截至今年四月底，田寮洋已紀錄到三五四種鳥種，如黃頭黃鶺鴒、禿鼻鴉、鴻雁、白額雁、花澤鵟、灰澤鵟等，鳥種數量為全國之冠，棲地保育有成。

農業局長李玟表示，農業局為推廣環境保育理念及提升農友收益，輔導瑞芳地區農會協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」，推出「羽豐米」及「羽豐米酒」等友善農產品，也輔導在地農友申請棲地營造類︱多樣化棲地環境類別的綠色保育標章，讓環境保育及農業生產不再衝突，促進農業永續共榮。

水梯田生態觀察及體驗開課

人禾環境倫理發展基金會長期深耕貢寮水梯田復育，基金會保育處長薛博聞指出，為推動環境溝通工作及傳達棲地保育概念，基金會也辦理多場水梯田相關的生態觀察及體驗課程，如山村節奏做田人、和禾水梯田採花賊、水路追蹤師等活動，有興趣的民眾可至基金會官網查詢，透過各種活動課程，邀請大家一起來維護生物多樣性。

新北市維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區紀錄到的鳥種高達354種，全國第一。（新北市農業局提供）

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