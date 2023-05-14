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    少子衝擊 新北訂私立高中職退場機制

    近五年新北市高中職學生人數逐年遞減，衝擊各校招生，也讓家長憂心孩子就學選擇越來越少。圖為之前舉辦的高中職博覽會現場熱鬧情況。（資料照）

    近五年新北市高中職學生人數逐年遞減，衝擊各校招生，也讓家長憂心孩子就學選擇越來越少。圖為之前舉辦的高中職博覽會現場熱鬧情況。（資料照）

    2023/05/14 05:30

    5年減逾1.2萬學生 開明高職、清傳高商停辦、停招 轉型文教機構、終身學習

    〔記者賴筱桐／新北報導〕受少子化影響，私立高中職招生員額不足，吹起熄燈號，新北市一一一學年度私立高中職學生人數僅剩六萬七千多人，新店區開明高職、三重區清傳高商分別停辦或停招。教育局說，已建立私立高級中等以上學校退場機制與條例。

    教育局統計，近五個學年度新北市高中職總學生人數逐年遞減，一○七學年度為八萬三○六人，到一一一學年度僅剩下六萬七六七四人，短短五年間銳減一萬兩千六百餘人，學生人數逐年下滑，衝擊私立高中職的招生情形。

    新北市私立高中有二十所，一○七學年度招收一萬四三○一人，至一一一學年度僅剩一萬一四四九人；私立高職一○七學年度有十九所，學生數兩萬五六四七人，一一一學年度只剩下十七所，學生數兩萬二二六人，家長憂心，未來恐有更多私校倒閉，孩子的就學選擇會越來越少。

    依據財務、欠薪或違法指標評估

    教育局表示，因應少子化衝擊，為維護學生受教及教職員工權益，已建立私立高級中等以上學校的退場機制與條例，並訂定「新北市政府私立高級中等學校退場審議會組織及運作辦法」，日前市政會議已通過，依據財務狀況、積欠薪資或違法情形等指標評估，界定需要輔導的學校，初步審核今年沒有專案輔導學校。

    初步審核今年沒有專案輔導學校

    教育局指出，新北市二○一九年起與台灣師範大學合作，透過系統性專案計畫與今年發布的私校永續發展手冊，透過轉型及輔導，針對招生狀況、校務運作及財務三大層面，協助私校經營，目前輔導開明高職朝文教福利機構、清傳高商朝終身學習轉型。

    新北市教育人員產業工會理事長林松宏說，私立學校有存在必要性，提供想學習一技之長或學業成績不佳的學生另一個就學管道，近年教育部或市府教育局都提供獎勵與補助配套措施，輔導或協助私校的經營方針。

    教育工會：私校董事會應公益辦學

    林松宏認為，私校主導權在於董事會，董事會辦學應重視公益性，把學校當成公共財，不能只考量利益或經濟成本，若有經營困難，可透過私校諮詢委員會，在公部門協助下找其他團體接手，保障孩子的就學權益與教職人員工作權。

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