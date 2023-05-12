《新北》公托合作聯盟補助 議員建議擴及鄰近縣市

議員關注跨縣市托育無法領取補助，建議擴大至鄰近縣市。 （新北市教育局提供）

2023/05/12 05:30

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市議員張維倩昨在議會總質詢時，關注「公共托育合作聯盟補助」侷限新北市內的托嬰中心，但不少市民因工作關係，必須將孩子送往其它縣市收托，她認為新北市應效仿台中市的「托育一條龍」，放寬限制擴大至鄰近城市；市長侯友宜承諾，會請社會局、教育局參考台中模式，評估實施可行性。

領取3千津貼 侷限市內托嬰中心

根據公托合作聯盟補助規定，二至三歲幼兒及父母一方須設籍新北市，在合作聯盟托嬰中心收托者，可領取三千元津貼。

台中托育一條龍 社局︰斟酌參考

社會局回應，經詢問台中市府社會局，因中央實施「我國少子女化對策計畫」，中央統一要求各地政府有關家長托育費用，應控制在家庭可支配所得十至十五％，避免各縣市因福利不一造成人口移動，台中市的「托育一條龍」也因此改為「孰優者適用」，中央補助較優適用中央標準，但仍可斟酌參考。

張維倩說，公托合作聯盟補助立意良善，但她接獲許多家長陳情，在台北市上班，為方便接送只能將孩子送往北市托嬰中心，卻因此無法申領新北市補助，非常無奈。

張說，台中的托育一條龍政策較有彈性，只要設籍台中者，在彰化、南投、苗栗等鄰近縣市工作，戶籍地或家長一方工作地距托嬰中心十公里以內，仍可領到三千元的補助，既然市長侯友宜高喊雙北生活圈、北北基桃生活圈，建議效仿台中市的作法，擴大補助照顧更多的市民與孩子。

另外，張維倩說，新北市兩歲專班非常缺乏，中和區、板橋區有上千個小孩都在排隊等候，備取率不到一％，讓家長非常頭痛。

教育局表示，一一二至一一五學年度預計再增設四十班兩歲專班，屆時可收托六四○名二歲幼兒，為緩解現況，呼籲中央放寬生理年齡滿三歲、學齡未達三歲者，可彈性選擇就讀幼兒園。

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