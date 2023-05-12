《停辦被罵翻》新北市府轉彎 貢寮海洋音樂祭續辦

新北市府日前宣布貢寮海洋音樂祭永久停辦，引起外界批評聲浪，市府昨晚改口繼續舉辦。（資料照）

2023/05/12 05:30

挨批決策草率 市府︰聽見樂迷、音樂界人士懷念海祭聲音

〔記者俞肇福、黃子暘／新北報導〕新北市政府九日突然宣布已舉辦十九年的「貢寮國際海洋音樂祭」劃下休止符，連日來引發各界批評，市議會民進黨團昨天也抨擊市府停辦的決策太過草率，要求恢復舉行；市府觀光旅遊局昨晚臨時發布新聞稿表示，已經聽見樂迷、音樂界人士懷念海祭的聲音，宣布這項音樂祭將繼續辦理。

重要夏季指標活動 孕育獨立樂團

「貢寮國際海洋音樂祭」要追溯到前台北縣長蘇貞昌時期，迄今一直是北台灣重要的夏季指標活動，結合海洋獨立音樂大賞等，多年來孕育出許多知名的獨立樂團，市府九日突然宣布永久停辦，讓許多樂迷感到不捨、氣憤，臉書、IG等社群都罵聲連連；市議員邱婷蔚、翁震州等人表示，貢寮海洋音樂祭是很有口碑的老品牌，更是跨世代的美好記憶，包括知名樂團蘇打綠、旺福、陳綺貞都由此發跡，是最好的獨立音樂行銷管道，市府要為錯誤的決策負責。

賴品妤︰海祭 台灣無形文化資產

海祭九日突然宣布停辦，貢寮當地許多商家也表示惋惜，抱怨停辦海祭將嚴重影響生機，也不利偏鄉的觀光發展；當地選區的立法委員賴品妤表示，市府想在當地改推衝浪、露營等活動，這與音樂祭不相違悖，根本是兩碼事，她將協調交通部觀光局研議，爭取由中央保存貢寮海祭的可能性。

賴品妤說，貢寮海祭除了帶動地方觀光、發揚海洋文化，背後也隱含「地方價值」品牌，十九年前創辦之初，適逢貢寮反核運動最蓬勃的時代，前輩們藉由活動倡議反核理念，讓大家聽到貢寮反核的聲音，海洋音樂祭早已成為貢寮、獨立音樂的指標性IP與符號，絕對是台灣的無形文化資產。

市府︰支持原創音樂 擴辦河海音樂季

市府觀旅局昨晚發布新聞稿表示，支持原創音樂從未中斷，今年除了持續支持獨立音樂表演，並擴大到辦理河海音樂季，將獨立音樂舞台從淡水漁人舞台（原創音樂基地）延伸到新北大都會公園，大都會舞台與淡水漁人舞台同樣具有大眾捷運交通區位優勢，讓更多人共襄盛舉，也讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。

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