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    首頁　>　新北市

    捷運三鶯線延伸八德 環評初審通過

    2023/05/10 05:30

    設置2座高架、1座地下車站 將儘速修正內容提報環署

    〔記者陳嘉怡、闕敬倫／綜合報導〕為強化大台北及桃園都會區的大眾運輸路網，新北市捷運工程局提出「捷運三鶯線延伸至八德段工程」計畫，環保署昨日進行環評專案小組初審第二次會議，要求施工中挖出鋅含量過高的土壤不得外運，並補充相關資料後，全案可通過初審。新北捷運局表示，將儘速修正內容，七月三十一日前提報環保署，排入環評大會審議。

    全長4.03公里 提供站內轉乘

    開發單位新北市捷運工程局表示，為串聯捷運三峽鶯歌線及桃園捷運綠線，強化大台北及桃園都會區的大眾運輸系統，提出「捷運三鶯線延伸至八德段工程」，計畫範圍位於桃園市八德區，自捷運三峽鶯歌線LB12站尾軌起，與桃園捷運綠線G04站銜接，提供站內轉乘功能，路線全長約四．○三公里，共設置二座高架車站、一座地下車站。

    地下段採潛盾施作 覆土30公尺

    前次初審會議時，有環委針對捷運的地下段工程提出質疑，要求具體說明地下段施工方式與開挖深度。捷運局說明，地下段主要採地下潛盾方式施作，覆土深度約二○到三○公尺，銜接引道段及桃園捷運綠線部分，則採明挖方式施作；高架段的高度除了跨越大湳交流道路段最高約三○公尺，其餘路段多為一○至一五公尺。

    開挖土方須充份混拌 不得外運

    環委表示，大湳交流道附近土壤鋅含量超過食用作物管制標準，要求開挖土方必須充份混拌，且不得外運，開發單位須具體呈現土方運輸路線，補充對沿線的影響評估，並提出影響減輕措施及環境監測計畫；減碳方面，應補充太陽光電發電設施的設施面積、位置等具體規劃。

    移植先驅物種 承諾增加植栽

    會中捷運局承諾，將移植該計畫沿線直徑大於三○公分的先驅物種，並承諾增加植栽，考慮優先種植樟樹等常綠闊葉樹原生種。

    捷運局表示，「捷運三鶯線延伸至八德段工程」環評案昨天進行專案小組初審第二次會議，結論為建議通過審查，專案小組指示捷運局依照委員意見修正後，於七月卅一日前函報環保署，以利排入大會審議，將儘速完成內容修正。

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