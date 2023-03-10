新北防災都更2.0首案 新店海砂屋將重建

2023/03/10 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府去年九月推出「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，俗稱防災都更二．○方案，位於新店區百忍街的海砂屋社區，成為首件核准案例，將興建一棟地上十三層、地下三層的住宅大樓。

興建地上13層、地下3層大樓

都更處表示，社區現況為一幢兩棟地上四層、地下一層的高氯離子鋼筋混凝土建築物，更新前共有十六戶，屋齡約四十七年。防災都更二．○實施後，全體住戶達成百分之百同意的共識，今年一月五日申請，市府三月六日核准適用，成為上路以來首案。

都更處發言人李擇仁表示，土地預計半年內完成都市計畫變更，地主即可申請拆除執照與建築執照，以基準容積一．五倍重建，該處採用法定容積率三○○％，一．五倍的容積率為四五○％，預計興建一棟地上十三層、地下三層、共四十九戶的鋼筋混凝土造建築物，重建後基地退縮四公尺，留設人行步道，將取得銀級綠建築，提升住宅安全，打造舒適便利的生活環境。

都更處處長張壽文指出，防災都更二．○搭配都市更新程序，放寬適用建物類型，降低原本防災都更一．○須達同意比率百分之百的門檻，只要屬於海砂屋或耐震能力不足的建築物，並整合至九成以上或未同意戶僅剩一戶，直接給予一．五倍原建築容積或基準容積重建，提高誘因，海砂屋必要時依法強制停用及拆除，保障住戶安全。

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