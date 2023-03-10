視察社宅 陳揆：8年20萬戶年底達標

行政院長陳建仁（左二）昨與新北市長侯友宜（右二）共同視察林口世大運選手村社會住宅，兩人互動友善。（記者陳志曲攝）

2023/03/10 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長陳建仁昨天與新北市長侯友宜共同視察林口世大運選手村社會住宅，兩人互動友善、禮尚往來。陳建仁表示，蔡英文總統八年任內完成廿萬戶社宅的目標，將在年底達成；針對侯建議租金補貼、中產以下自用住宅貸款戶支持方案應考量城鄉落差，陳揆允諾將好好研議。

居住政策資源 盼考量城鄉落差

陳建仁表示，世大運選手村社宅已是知名國際新創聚落，新北市政府與中央合作興建一．七萬戶社宅，「中央絕對不能沒有新北市政府努力」，將持續與各縣市政府攜手，創造美好未來；現在離島的馬祖、金門也開辦社宅，讓民眾住得起、住得舒服，規劃重視綠建築、耐震建築等設計，讓社宅變成大家的家。

中央持續與地方政府推動社宅

侯友宜強調，地方與中央同心齊力，推動社宅光靠中央的土地不夠，還要地方配合提供土地與審查作業，新北市近年透過整體開發、都市更新、容積獎勵等，增加社會住宅數量，目前興建達到四．五萬戶，包租代管一．一萬戶，租金補貼五．七萬戶，總計十一．三萬戶。

侯友宜提到，新北市多處開發案都有社會住宅興建計畫，包括蘆洲南北側農業區、新店十四張B單元、土城司法園區與中和灰磘等土地開發案，希望中央加速審查速度、盡早核定，興建社會住宅速度就會越快，提供多元公益使用。

他也當面建議，中央在租金補貼、中產以下自用住宅貸款戶支持方案的執行要更細膩規劃，考量城鄉差距、家戶所得以及市場的房屋價格，資源分配均勻，才能真正照顧民眾。陳建仁在致詞中回應，他會好好了解。

陳建仁與侯友宜互動友善，引起媒體注意，侯會後受訪表示，陳揆與前行政院長蘇貞昌都積極任事、負責努力，他非常尊敬，希望中央給新北市更多資源。

林口世大運選手村社會住宅是知名國際新創聚落。（記者陳志曲攝）

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