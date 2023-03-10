耗資16億 蘆洲湧蓮寺慈善大樓動土

蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓位於捷運三民高中站旁的黃金地段。 （記者翁聿煌攝）

2023/03/10 05:30

寺方捐贈6.6億助建 結合停車場、托老、托育中心 2026年完工

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺捐贈六億六千萬元善款，挹注新北市政府在捷運三民高中站旁興建慈善公益大樓，將提供五百個機車停車位和八十五個汽車停車位，並設置托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳等設施，工程總經費達十六億元，預定二○二六年三月完工。

13年來市府最大筆捐款

新北市長侯友宜與湧蓮寺主委陳宏昌昨天共同主持動土典禮，宏國企業集團創辦人林謝罕見及在地藍、綠議員都踴躍出席。侯友宜說，湧蓮寺捐款六．六億元興建慈善公益大樓，是他在新北市政府服務十三年來，接受到最大筆的單一捐款。

500個機車、85個汽車車位

工務局長祝惠美指出，市府二○一八年與湧蓮寺簽訂行政契約，接受寺方捐款六．六億元，委託市府利用三民路與復興路交叉口的黃金三角窗地點，興建多功能公益慈善大樓，規劃地上九層、地下三層建築物，地下層停車場可提供五百個機車停車位和八十五個汽車停車位，並增建直通捷運三民高中站的連通道。

此外，地面層分別設置托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、藝文展覽區及綜合球場等，工程總經費達十六億餘元，包含湧蓮寺捐贈六．六億元，中央補助二．四三億元，新北市府自籌七億元。

陳宏昌說，湧蓮寺原本捐款六億元，因物價及建築成本增加，市府盼全力完成興建計劃，因此管委會開會研商，再增加六千萬元捐款，盼與市府通力合作，使公益慈善大樓順利起建、嘉惠地方，他也爭取未來完工啟用後，「只要是蘆洲市民都要有優惠」，侯友宜微笑點頭表示答應。

盼成為蘆洲新地標建築

陳宏昌也請託工務局和新建工程處，把工程蓋得盡善盡美，並打趣說：「我沒有拜託侯市長，是因為他要去當總統」，在場來賓聽了哈哈大笑。

侯友宜致詞表示，湧蓮寺是蘆洲廿萬人口的中心點，也是當地慈善公益的發源地，期盼慈善公益大樓未來成為蘆洲的新地標建築，造福地方民眾。

蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓預定二○二六年三月完工，圖為完工模擬圖。（記者翁聿煌攝）

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