《新北》營養午餐 多校研議下學期調漲

新北市營養午餐價格因地、因校制宜，二○一七年起授權學校與家長討論，依民主程序決議調價。 （新北市政府提供）

2023/03/08 05:30

校方與業者訂定契約 本學期合約到6/30不會漲價

〔記者林欣漢／新北報導〕物價上漲，團膳與餐盒業者撐不住，新北市已有多所學校研議調漲營養午餐價格；有家長認為，可接受合理的漲價，但市府應嚴格把關。教育局表示，學校午餐由校方與業者訂定契約，本學期合約到六月三十日，這學期不會漲價。

物價上漲 去年上學期一成學校調漲

新北市共有三四○所公私立高中、國中與小學，去年上學期已有約一成學校調漲營養午餐價格，漲幅平均一成，每餐價格調高至五十至六十元不等，多是中和、永和、三重等都會區學校。

其中，三重區重陽國小，本學期已調漲到每餐五十五元；蘆洲區仁愛國小日前完成營養午餐價格問卷調查，同意調漲人數未達教育局規定的八成，維持每餐五十元，但乳品由每週一次，改為每月供應一次。

另外，淡水區新興國小、竹圍國小、文化國小營養午餐均由同一家團膳業者供應。新興國小校長李連成表示，業者過年前反映，目前一餐四十八元是在苦撐，若不調漲，可能無法繼續營運，因此研擬調漲到每餐五十五元，學校先前發文給教育局，並多次詢問家長意見，預計週五回收營養午餐價格調漲意見調查表，目前尚未有家長反彈，若確定漲價，將從今年九月新學期開始實施。

有家長認適當漲價 吃得更好可接受

據了解，包括三峽國小、北大高中、桃子腳國中小的營養午餐業者，從上學期已向校方反映，爭取調漲價格；有家長認為，如果適當漲價，能讓孩子吃得更好，相信多數家長可以接受，但希望市府嚴格把關，確保食安與用餐品質不變。

教育局表示，新北市營養午餐價格因地、因校制宜，二○一七年起授權學校與家長討論，依民主程序決議調價。學校進行午餐成本與調價分析後，於校內午餐供應委員會討論，決定是否辦理意願調查，後續針對訂餐學生進行家長意願普查，需達八成以上支持調價，並經午餐會議決議報教育局核定後，才能調整價格，至於弱勢學生午餐依各校餐費核實補助，不受調價影響。

針對近日缺蛋問題，教育局說明，目前業者正常供應，將持續關注並與業者協調，確保蛋品穩定供應。

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