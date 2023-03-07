油脂結塊堵下水道 新北每年通報1600件

2023/03/07 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕有些民眾直接將廚餘殘渣倒入水槽，已造成公共污水下水道堵塞，新北市府水利局指出，因油脂結塊導致的下水道堵塞案，平均每年通報多達一千六百件，有八處地區重複堵塞三次以上，源頭多數是餐飲業者，提醒民眾若排放的水質不符合標準，可罰款一萬元到十萬元。

8處逾3次 多餐飲業

市府水利局長宋德仁表示，公共下水道堵塞多半是用戶使用習慣不良，例如直接將廚餘、毛髮、雜物等排入，水利局接獲通報後都派員使用電動通管機或通管鋼條絞碎，排除管線的堵塞物。

他說，為防範油脂堵塞案重複發生，採用引擎式高壓清洗機，以高壓水柱對準油膩膩的污水管線進行管壁沖洗，去除附著的厚厚油脂，去年以此方法疏通的堵塞熱點已改善有成，未再接獲堵塞的通報。

水利局污水下水道計畫科長黃銘昌表示，從二○一九年至二○二二年，因油脂結塊造成的公共下水道堵塞，平均每年通報一千六百件，其中八處重複通報超過三次，大部分的源頭是餐飲業者，因為排放的油脂濃度太高，導致污水下水道堵塞、流速變慢。

排放違規 最高罰10萬

黃銘昌說，若民眾排放的水質不符合標準，依據下水道法可開罰一萬元至十萬元，目前僅先針對工廠業者開罰，一般商家仍以勸導為主。

水利局表示，冬天氣溫低，高油脂食物的需求增加，油脂遇冷容易結塊，屬於管線堵塞的好發期，民眾可先用餐巾紙擦拭油膩的餐具，再用清水洗淨，降低堵塞機率，民眾發現管線堵塞時，可撥打專線：○八○○八八五七一七（幫幫我清一清），將立即派員到現場清疏，不用付費。

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