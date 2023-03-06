雙溪雙泰產業道路 10萬株杜鵑花開

正值杜鵑花季，雙溪區雙泰產業道路廣植約10萬餘株杜鵑花，步行、騎單車或開車都能欣賞花道之美。（新北市政府提供）

2023/03/06 05:30

綿延20多公里 有北台灣最美景觀廊道稱號

〔記者林欣漢／新北報導〕時值杜鵑花季，位於新北市雙溪區的雙泰產業道路，廣植約十萬株的杜鵑花，綿延二十多公里，數大便是美，有北台灣最美的「景觀廊道」稱號；另外，即日起到十九日止，萬里瑪鋉運動公園及觀光公園正在舉行「萬金杜鵑花展」，詳情到「新北蒔花好綻—浪漫櫻花季」網站查詢。

市府綠美化環境景觀處長林俊德表示，在雙溪區的雙泰產業道路，坡道平緩、景色優美，透過修剪及複層次植栽等手法，在沿途種滿綠樹及開花植物，春天可欣賞杜鵑，也可見到山櫻花落下一地花瓣的浪漫，秋季則有滿山滿谷如細雪般的芒花，其它如繡球花等花卉也爭奇鬥艷，一年四季有不同的花況美景。

林俊德說，花色艷麗的杜鵑花正在接續綻放，有紅色、粉色、白色等各種杜鵑花，將雙泰產業道路妝點的色彩繽紛。

萬里瑪鋉運動公園 萬金杜鵑花展

農業局從即日起到十九日止，在萬里區瑪鋉運動公園及觀光公園舉辦「萬金杜鵑花展」，打造「流瀑」濕地及「湧萬金」噴泉，並在瑪鋉溪沿線設置互動式塗鴉、夜間投影，日夜皆可體驗不同風情。

植栽多樣性 已完成10條景觀廊道

農業局長李玟指出，新北市已完成十條景觀廊道，營造植栽多樣性及景觀特色，包括北大特區學勤路的人行道植栽，種植熊貓仙丹、杜鵑、桂花、扶桑等，串聯綠蔭大道，營造全長一．二五公里的「綠韻花漾」廊道；深坑區阿柔洋產業道路，也是自行車友善道路，櫻花樹是特色。

另外，泰山區楓樹河濱公園有蒜香藤大道，綿延一百多公尺的蒜香藤，秋季形成紫色花瀑，相當浪漫；淡水區公司田溪種植杜鵑等五種季節開花灌木，坐擁水岸四季花卉景觀。

新北雙泰產業道路，10萬株杜鵑花開綿延20多公里。（新北市政府提供）

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