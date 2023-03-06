配合教育部「生生用平板」政策》新市再花一億 購數位內容及軟體

新北師生透過親師生平台，用1個帳號就能使用128個軟體及平台。（新北市教育局提供）

2023/03/06 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市配合教育部「生生用平板」政策，已提供高中職以下學生共十一萬二千多個平板電腦，教育局長張明文表示，除了購置行動載具、建置智慧教室、班班無線網路與培育一萬二千名智慧教師，未來還要再投入一億元購置數位內容及軟體，每間學校可自行採購符合校內需求的教學軟體，發展多元課堂。

教育局長張明文指出，師生目前可透過新北市「親師生平台」，一個帳號就能使用一二八個軟體及平台，包括英語、閱讀、多媒體教學與課堂教學工具等，無縫接軌數位世界的豐富學習資源。

他舉例說，全市授權的「Hami書城」，有當期最新的英語雜誌、超過一萬本的書籍及校園報紙、3C科學、人文社會等精選熱門內容，讓學生隨時隨地自主學習。

九年級學生吳苡嘉說，使用「翰林雲端學院」線上學習平台，讓自己清楚知道學習的成效，錯誤的題目能反覆練習，審視解題的思路是否正確，對學習很有幫助。

張明文說，未來還要投入一億元經費購置數位內容及軟體，每校可自行採購符合校內需求的教學軟體，也可到親師生平台使用教育局統一採購的教學軟體，透過大數據分析，達到適性化、個人化學習，讓學習不再侷限於教室空間。

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