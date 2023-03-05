新北》神隱2天？ 侯友宜秀搭輕軌影片

2023/03/05 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜連續兩天沒有公開的市政行程，引起外界好奇，他昨表示，三日去搭安坑輕軌，了解試營運過程有哪些缺失，市府隨後也發布侯搭乘輕軌、蒐集民意的影片。

侯友宜昨天前往台北慈濟醫院參加新北市護理師公會會員代表大會，感謝所有醫護人員在疫情期間犧牲奉獻；會後被問到前兩天沒有公開行程一事，侯友宜表示，他每天行程很滿，像三日到安坑輕軌了解試營運期間的問題，聽取民眾的意見，也到偏鄉進行區政座談，了解里長聯誼會的需求，參與內部協調會議等。

至於副市長劉和然在區政會議中，要求區長精準回應外界攻擊，此舉被視為侯參選的準備；侯友宜說，許多區長剛上任，還在調整步伐中，副市長和局處長也要扮演分工角色，緊盯市政大小工作，劉和然就是負責民政業務，因此對區長有所提醒。

傳鎖定副手條件 侯不表態

針對外傳他已鎖定副手三條件，且有許多縣市議長表態支持朱立倫，侯友宜都表示，目前他最重要的是把新北市的大小事優先做好，每個人都把自己的角色扮演好，朱立倫不但是國民黨團隊的「總教練」，也是優秀的人才，大家都是一心一意為人民做事。

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