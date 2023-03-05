新北》建照核發數量高 集中板橋、三重、土城

新北市地政局統計過去5年建造執照核發件數，以板橋、三重、土城3個行政區居多。（記者何玉華攝）

2023/03/05 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市地政局統計發現，過去五年建造執照核發件數趨緩、樓地板面積平穩上漲，五年來建照核發量最高的區域，分別集中在板橋、三重、土城等三個行政區，這些區的預售件數多，新成屋預計在二○二七年前完工。地政局表示，與市府推動整體開發區的趨勢一致，也將是未來五年交易熱門的區域。

地政局表示，市府近幾年陸續完成三重的二重疏洪道市地、仁義自辦市地重劃區，板橋江翠等重劃區，以及土城的暫緩發展區，這些帶動建商陸續推案，預售數量都高於其他行政區，而隨著陸續完工，這些區域也將成為未來五年新成屋的交易熱區。

地政局統計，過去五年建照核發量最高分別為二○一八年板橋區五九四六戶、二○一九年三重區四三四五戶、二○二○年土城區四○四六戶、二○二一年板橋區五一四六戶、二○二二年三重區五一一三戶，這些新成屋預計自今年起至二○二七年間完工。

去年預售屋成交金額 三重居冠

而去年全年預售屋實價登錄共一萬四二七四件，成交總金額二四○六．九億元，件數以淡水二一○○件最多，成交金額以三重區三四四．一億元，全市最高；在第四季的部分，三重區申報七五九件、成交總金額一三○．五億元，也都是全市之冠，主流產品為三房兩廳兩衛含車位，建物面積多為卅六至四十九坪。

板橋、三重預售屋 單坪價較高

地政局長汪禮國指出，去年第四季板橋、三重等十個蛋黃區的預售屋，單價每坪六十至七十萬元最高，總價以一千萬至兩千萬元為主流，其他行政區成交單價每坪多介於卅至五十萬元，總價在一千五百萬元以下為主。

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