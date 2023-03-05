新北》多次流標 板橋溪北公園停車場動工

板橋區溪北公園地下停車場工程三月動工，展開架設圍籬、移樹等前置作業。（記者賴筱桐攝）

2023/03/05 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有三座停車場二○一九年獲核定，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、缺工缺料影響，工程招標不順致進度延宕，其中溪北公園歷經多次流標，終於在本月初動工，規劃二八○個汽車格、五十個機車格，力拚二○二五年三月完工。

忠孝公園停車場 有1廠商投標

新北市議員黃淑君提到，板橋區還有兩座前瞻停車場未動工，其中信義國小地下停車場二月首次開標，無人投標而流標；忠孝公園地下停車場有一家廠商投標，評選結果審核中。若這三處停車場完工，共可提供板橋區七三七個汽車格、八十二個機車格。

溪北公園停車場 預計2025年完工

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，溪北公園將興建地下兩層停車場，總工程經費六．八六億元，包含中央補助一．五三億元、市府負擔五．三三億元，三月起進場架設圍籬、移植樹木與整地。地面設施包括圓形舞台廣場、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，工期七二○天，預計二○二五年三月完工。

黃淑君表示，溪北公園所在的板橋溪崑地區老舊社區多，停車空間不足，盼爭取增加格位；她建議舞台區加蓋，籃球場增設天幕，方便雨天使用；此外，工區緊鄰沙崙國小，須落實交通維持計畫，確保學童通學安全，施工將引發噪音和揚塵問題，應研擬配套措施。

蔡柏坤表示，施工期間出入口實施交通管制，配合沙崙國小作息時間，上午七點半到八點及下午四點到四點半，不安排重型車輛機具進出工區，其餘時段設指揮人員，管制人行道與斑馬線。另外，因設計已定案，若增加格位，全案必須重來，因此仍維持原規劃。

今年新增3420汽機車停車格

蔡柏坤表示，信義國小停車場案將檢討招標文件，並拜訪潛在廠商，調整內容後再重新上網公告；預計今年完工的停車場還有板橋五權公園、新莊捷運幸福站、三重重陽公園、中和錦和運動公園、新北高工等五處，總計將提供一四七四個汽車格、一一六一個機車格。

此外，新店綠湖、中和佳和地下停車場，將分別於於三月底至五月啟用，共提供六三八個汽車格、一四七個機車格，紓解都會區停車需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法