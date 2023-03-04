《新北》國小校長會議 啟動教育數位轉型

新北國小校長會議登場，校長共同宣示啟動教育數位轉型。（記者林欣漢攝）

2023/03/04 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市公私立國小校長會議昨天在淡水舉行，約有兩百五十多位校長出席，在副市長劉和然帶領下，宣示啟動教育數位轉型，劉和然勉勵新世代校長們開拓多面向跨域知能；民進黨議員黃淑君質疑連任後就缺席的新北市長侯友宜「在乎新北的教育嗎？」劉和然表示，侯友宜持續與各局處討論市政中，因為他負責教育業務，由他代理出席。

新北校園通APP 打造親師生資訊平台

劉和然在會中表示，數位力就是競爭力，教育局以校務行政系統作為學校數位化的基石，以新北校園通APP打造全市親師生行動化資訊平台，協助學校從行政的數位優化邁向數位轉型，並以多元雲端服務、雲教室、數位教學好幫手及數據治理為主軸，開發廿項以上的功能服務，貼近親師生需求。

在近來熱議侯友宜將參選二○二四總統大選，安排劉和然接班代理市政的敏感時刻，侯友宜缺席全市校長會議，由劉和然出席引起關注；黃淑君說，侯友宜過去四年都會出席校長會議，連任後的第一次校長會議就缺席，這是擘劃新北市教育願景的態度嗎？「難道侯市長已經準備『落跑』、心不在新北了嗎？」質疑他「還在乎新北的孩子嗎？還在乎新北市的教育嗎？」

侯友宜缺席 劉和然︰非刻意不參加

劉和然表示，這兩、三年的校長會議剛好遇到疫情，大部分都是透過視訊進行，第一學期的校長會議是新學年度的開始，會由市長親自主持，第二學期則由副市長主持；因為他負責教育業務，由他代表出席校長會議。侯友宜不是刻意不參加活動，從選後到現在都持續與不同局處討論如何讓新北市政做得更好。

國民黨議員戴湘儀反譏民進黨議員事事牽扯總統大選，諷刺「民進黨民代都不是民代，簡直個個都是二○二四綠營總統競選總幹事」。

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