雙北城市馬拉松 縣民大道明交管

雙北城市馬拉松交管圖

2023/03/04 05:30

華翠橋至新站路段0至12時單向管制 多線公車全天調整路線

〔記者何玉華、蔡亞樺／綜合報導〕台灣體育運動競技協會舉辦的「雙北城市馬拉松」，明（五）日清晨五點從台北市政府起跑，終點在新北市政府市民廣場，預計有來自國內外選手約四二○○人參加；新北市交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段明天○時至十二時實施單向交通管制，禁止車輛通行及停放，另有多線公車全天配合調整路線，暫不停靠縣民大道，民眾務必留意。

4200人參賽 用路人提前改道

「雙北城市馬拉松」明天登場，賽道經北市仁愛路、金山南路、新生高架、市民高架道路及雙北河濱自行車道、板橋區縣民大道至新北市政府市民廣場終點；交通局表示，縣民大道由新站路至華翠橋路段（往台北市方向）自凌晨○時至十二時實施交通管制，禁止車輛通行，南北向車輛也不得穿越縣民大道，請用路人改由雙十路、民生高架陸橋、新府路通行。

新北市警察局交通警察大隊表示，活動將影響華翠大橋及縣民大道周邊平面道路，交通管制路段包括板橋環河西路（中山路—文化路）往北（西）所有車道、縣民大道（翠華街—環河西路）往東所有平面車道、縣民大道（新府路—縣民大道高架橋）往東內側二車道及高架道路所有車道、板橋新站路（縣民大道—中山路）往南所有車道，車輛請提前改道。

交通局表示，由於管制時間是週日深夜及上午，非交通尖峰時段，縮小對交通的衝擊，但因多線公車全天配合改道，對公車族影響大，包括台北客運604、651、657、667、藍32、藍17、橘5，以及指南客運813、三重客運805、首都客運99、淡水客運963、947等，將暫不停靠縣民大道口、新民里、漢生路、漢生郵局、中山國中、華翠大橋、玉光里、民生路橋、雙玉里、雙十路口、太和路口、海山天下社區、新北市政府等十三個站位，乘客需提前或延後站位上下車。

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