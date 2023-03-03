劉和然行程增多 引代理聯想

2023/03/03 05:30

下軍令回應外界攻擊 被解讀侯友宜備戰徵兆

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜尚未表態參選二○二四總統大選，但近來明顯淡出市府公開行程，副市長劉和然的行程則增多，加上劉和然在日前的區政會議中，指示各區區長及局處代表，對各界的攻擊要時時警覺、迅速處置及回應，都被解讀是為侯友宜請假參選、劉和然代理做準備。劉和然回應，剛好市長沒空，由他代理，不用想太多。

侯友宜連任後，公開行程明顯減少，他曾回應是因為內部溝通會議多，包括跨縣市的溝通；但近來常常是一天一公開行程，昨天跟今天甚至全無，連今天舉行、向來由市長出席的全市公私立國小校長會議也缺席，由劉和然出席。

新聞局長張愛晶解釋，剛好沒有適合侯友宜的公開行程，並說第二學期的校長會議都是由副市長出席；強調侯友宜忙於市政工作溝通協調，一刻不得閒，連她都不容易遇上。

劉：代理市政 外界不用想太多

而劉和然日前在區政會議中，要求各區區長、局處代表，對各界越來越「慘烈」的攻擊，要時時警覺、迅速處置及回應，被外界解讀是侯友宜確定參選的徵兆。

劉和然昨天受訪說，他只是提醒每逢選舉，市政都會被檢視，也提醒事務官員要嚴守行政中立。至於公開行程增多，是因為在業務分層負責以及橫向聯繫協調統籌工作上，市長沒空時，就由他來代理，外界不用想太多。

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