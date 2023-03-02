《30萬人次搭乘》安坑輕軌 6日起全日營運

安坑輕軌三月六日起營運時間調整為早上六點至夜間十二點。 （記者賴筱桐攝）

2023/03/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕安坑輕軌從二月十日起通車試營運，至今累計近三十萬人次搭乘，新北大眾捷運公司昨天宣布，評估搭乘人流及通勤、通學需求，六日起營運時間調整為早上六點至深夜十二點，民眾持電子票證可免費搭乘至十二日。

早上6點至深夜12點

新北捷運公司指出，安坑輕軌K9十四張站可與新北環狀線十四張站銜接轉乘，帶動環狀線十四張站運量成長約三成，試營運前期班距由原先設定的十分鐘加密至七．五分鐘，減少民眾等候時間。

捷運公司表示，試營運期間營業延長，六日起調整為早上六點至深夜十二點全日正常營運，提供社區居民通勤、通學另一項選擇，至三月十二日止，持電子票證搭乘安坑輕軌進出站刷卡享有免費。

安坑輕軌正式營運後，分為「全程車」及「區間車」兩種運行模式，「全程車」由K1雙城站至K9十四張站，行駛時間約二十一分鐘；「區間車」由K6安康站至K9十四張站，行駛時間約九分鐘，兩種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均七．五分鐘，離峰時間班距平均十五分鐘；非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為十至十五分鐘，離峰時間班距平均十五分鐘。

三月十三日收費後，一段票價二十元，最高二十五元，捷運公司推出「常客回饋金」計畫，搭乘每滿兩百元即享有五十元回饋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法