228侯友宜提「三平三安」 議員批消費傷痛

2023/03/02 05:30

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜在二二八當天拋出「三平三安」談話，民進黨市議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥昨天發表聲明，批評侯友宜將二二八紀念日作為參選總統的舞台，消費歷史傷痛；對此，市府副發言人張劭斌表示，盼放下所有成見，透過愛、包容與關懷，大家攜手合作讓台灣更好。

市府盼放下成見

顏蔚慈表示，侯友宜的致詞通篇圍繞自己的從政歷程，更突兀地提到兩岸和平、國家太平，簡直是把二二八紀念日當作個人從政紀念日，把歷史的悲傷當作選舉墊腳石；張錦豪說，希望侯友宜不要只顧黨內徵召，犧牲議員質詢權，讓新北市府唱空城計；戴瑋姍、林秉宥批評，侯友宜消費受難者，卻連市政最基本的社會安全網都做不好，「領導者沒有回顧歷史的勇氣，如何談國家團結」。

媒體昨詢問侯友宜，是否當總統才能落實「三平三安」？侯表示，每個人扮演的角色不一樣，中央與地方都要積極合作，朝此方向前進。

前立委郭正亮分析，迫使侯友宜提早表態的關鍵有二，一是民進黨主席賴清德民調往上衝時，二是想讓鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨內初選自行退場。

另外，有民調顯示，侯友宜參選總統的支持度領先，侯說，現階段以新北市的大小建設為重，用多元共榮、團結共好的態度帶動台灣共好，希望不分你我、黨派團結在一起，讓台灣永續發展。

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