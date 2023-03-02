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    首頁　>　新北市

    《新北》長輩打疫苗送500元禮券 延至20日

    新北市六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民，打疫苗送五百元禮券活動延長至二十日。（資料照）

    新北市六十五歲以上長者及五十五歲以上原住民，打疫苗送五百元禮券活動延長至二十日。（資料照）

    2023/03/02 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種預約平台第二十七期，昨天起至三日的每日上午九點到晚上八點開放預約，在六日至十二日接種，凡設籍新北市六十五歲以上長者及五十五歲以上的原住民，打疫苗就送五百元禮券的活動延長至三月二十日止，不限廠牌及劑次。

    昨起開放預約 6至12日接種

    衛生局長陳潤秋指出，疫苗接種預約平台第二十七期開放接種對象包括：六個月到四歲（未滿五歲）嬰幼兒第二、三劑BNT，六個月到五歲（未滿六歲）嬰幼兒第一、二劑莫德納，滿五歲至六歲兒童BNT第三劑，五歲到十一歲（未滿十二歲）兒童第一、二劑BNT，六歲到十一歲（未滿十二歲）兒童第一、二劑莫德納，六歲到十一歲（未滿十二歲）兒童第三劑莫德納雙價次世代（BA.4/5）。

    十二歲到十七歲青少年第二至五劑BNT，十二歲以上青少年及成人第一至六劑Novavax，十二歲以上成人第三至六劑莫德納雙價次世代（BA.4/5），十八歲以上成人第一至六劑BNT。

    衛生局表示，第二十七期接種時間為六日至十二日，接種地點包括新北市各合約醫療院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約詳情到新北市COVID-19疫苗接種預約系統查詢。

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