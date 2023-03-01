學校包商油漆倒溝 雙溪變藍色

承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商將剩餘油漆倒入排水溝，污染雙溪。 （新北市環保局提供）

2023/03/01 05:30

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕新北市府環保局查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商，將藍色油漆直接倒入排水溝，造成藍色廢水沿溝渠流入雙溪，依違反水污染防治法告發，最重可罰款三百萬元，環保局要求限期清理並做好環保措施。

環保局在二月二十七日下午四點接獲檢舉，指雙溪遭不明原因染成藍色，雙溪區清潔隊員盤查沿線排水溝，二十分鐘就確認藍色廢水從雙溪國小旁的排水溝排出，進入校園查獲有藍色油漆倒入水溝的痕跡，承包運動場整修工程的包商違法事證明確。

另外，新北市環保局取締非法棄置廢棄物，今年起結合地檢署、警察局、交通局等單位，針對非法棄置犯行重大或累犯等，被法院判處有期徒刑以上的行為人，依道路交通管理處罰條例第六十一條吊銷駕照，至今已移送一四二件，盼從源頭嚇阻再犯。

環保局長程大維表示，加強從源頭預防非法棄置案件，吊銷駕照可斷絕生財工具，避免持續從事非法行為，吊銷駕照後需要六年後才能重新考照，吊銷期間開車視同無照駕駛，警方攔檢即可開罰，最重可處八萬元罰鍰並當場禁止駕駛。

程大維說，從二○一九年成立「環境稽查重案組」，透過「檢警環聯合查緝平台」跨局處打擊犯罪，迄今已查獲環保犯罪二百多件，移送法辦四百餘人，刑事移送案件由二○二一年的一三六件降至去年的七十六件。

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