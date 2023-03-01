淡水逾18萬人口 僅一家馬偕醫院

已超過十八萬人的淡水區僅有馬偕一家醫院，市議員陳偉杰要求重視北海岸居民的就近醫療權益。（資料照）

2023/03/01 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水、八里地區的人口增長，但受限中央法規限制，無法新設醫療機構，已超過十八萬人的淡水區僅有馬偕一家醫院，市議員陳偉杰要求重視北海岸居民的就近醫療權益；對此，衛生局表示，將積極與中央溝通，爭取醫療網區域重新劃分，讓醫療資源均衡發展、合理分布。

受限法令 無法新設醫療機構

陳偉杰指出，淡海新市鎮的人口快速成長，北海岸民眾主要到淡水馬偕醫院就醫看診，或長途跋涉到台北市的榮總、陽明、新光等大醫院，根據衛生福利部「醫院設立或擴充許可辦法」，「次醫療區域」每一萬人不得逾五十張病床，被劃為「北次區」的北投、士林、石門、三芝、淡水，因為已有榮總、馬偕等大型醫院，已達到每一萬人口的五十床目標，導致淡水區無法再新設醫療機構，這項劃分方式已不符合現況需求，凸顯法規僵化。

市府；與中央溝通 爭取重新劃分

衛生局表示，新北市幅員廣大，醫療資源供給不均而且不足，要將醫療資源做最大化的利用，鼓勵新設及擴充醫院、延攬優秀醫療人才，促使醫療資源均衡發展、合理分布，新北市預計至二○二五年可再新增二○七六張病床數，會再努力擴充北海岸地區的醫療量能。

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