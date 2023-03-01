《新北》紀念228 逾70受難者家屬追思

新北市長侯友宜（右二）、新北市228總會理事長洪顯詔（右一）與受難者代表向228事件亡者英靈紀念碑獻花致敬。（記者翁聿煌攝）

2023/03/01 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕昨天是二二八和平紀念日七十六週年，新北市長侯友宜到三重區的二二八和平紀念公園參加紀念儀式，他與新北市二二八總會理事長洪顯詔、受難者代表趙水濱及受難者的家屬等一起默哀追思，向二二八事件亡者英靈紀念碑獻花，表達悼念與敬意。

侯友宜表示，二二八事件雖然已事過境遷，但七十六年前的歷史血淚不能被遺忘更不能重演，大家要放下族群的對立及衝突，透過教育讓不同族群及年輕世代了解愛與和平的重要性，展現包容的力量，團結為台灣自由、民主及世界和平努力奉獻。

侯友宜也感謝新北市二二八總會自二○一四年成立至今的努力，讓年輕世代更了解先人對這塊土地的犧牲與付出；昨天的追思活動有二二八受難者趙水濱，和七十多位受難家屬出席。

侯友宜提「三平三安」 二○二四動向引聯想

另外，被視為國民黨二○二四總統熱門人選的侯友宜，昨天的談話也頗有「弦外之音」，他指出，這幾年台灣的政治亂象，大家拚政治、拚顏色、拚對立和衝突，看不到希望與未來，「難道大家都忘了二二八的歷史教訓嗎？發生二二八事件還不夠嗎？」

他說，在五年前的二二八時決定從政（宣布參選新北市長），從政的目的是要讓台灣人民過著人民安心、社會安定、國家安全的「三安」，和社會公平、兩岸和平、國家泰平的「三平」，「我更希望走出自己的路」，用「三平」、「三安」的態度傾聽所有人民的聲音，務實解決所有的問題，讓國家永續繁榮往前走。

媒體後來詢問他，「三安」、「三平」的全國性議題已有總統格局，是否意謂參選表態？侯友宜說，五年前懷抱著信心跟理想從政，是他不忘的初心，國家人民的利益永遠要擺在黨派和個人之前，只有攜手合作才會讓台灣更好，也是身為從政者和政府應該扛起的責任跟態度。

他表示，台灣面臨低薪、物價高漲、缺工缺料等問題，政府必須傾聽民意，以務實理性的態度來解決問題，讓台灣能夠有「三平」、「三安」。

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