《228連假》安坑輕軌 日運量逾2萬人次

安坑輕軌免費試營運，二二八連假平均每天吸引兩萬一千人次搭乘。（記者賴筱桐攝）

2023/03/01 05:30

九份老街也擠爆 疫後首次啟動雙A級管制疏導壅塞

〔記者賴筱桐／新北報導〕二二八連假昨天結束，連假期間適逢好天氣，民眾攜家帶眷出遊，新北市許多觀光景點都湧入大批遊客，仍在免費試營運期間的安坑輕軌，假期平均每日吸引約兩萬一千人次搭乘；此外，九份老街也人潮爆滿，警方在疫後首次啟動「雙A級管制」，疏導交通壅塞。

新北市大眾捷運公司表示，安坑輕軌全線七．五公里，共有九座車站，二月十日起通車，試營運至三月十二日止，凡持電子票證進出站刷卡皆可免費搭乘，沒有電子票者須購買單程票，試營運時間是上午十點至下午六點。

安坑輕軌13日起收費 一段票20至25元

捷運公司統計，從二月二十五日至二十七日的連假前三天，安坑輕軌累計有六萬五千人次搭乘，平均每天運量有兩萬一千人次，昨天天氣晴朗，沿線各車站都大排長龍，估計單日運量將再創新高，全線設置「跟著螢火蟲去旅行」公共藝術，民眾可搭乘安坑輕軌前往陽光運動公園、二叭子植物園、車子路荷花池等景點。

安坑輕軌將於三月十三日起開始收費，每日營業時間是上午六點至深夜十二點，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價是二十元，最高二十五元，新北捷運公司將推出「常客回饋金」計畫，搭乘滿兩百元即回饋五十元。

另外，疫情趨緩、口罩政策鬆綁，金瓜石、九份、金山老街等景點在連假都湧入遊客及車潮，警方在九份老街實施三階段交通管制，利用當地的停車場容納量，掌控遊客人潮、車潮，當人數較少時，小客車可自由通行；當人潮較多，九份地區停車場達到八成滿（約三百輛自小客車）時，啟動A級管制，引導小客車至新九號及水湳洞停車場並轉乘接駁公車；若遊客持續湧入，停車場已不敷使用，就實施「雙A級管制」，僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入。

自疫情爆發三年來，九份地區在二二八連假期間首次啟動「雙A級管制」，雖然交管措施有些不便，但人潮帶來的「錢潮」讓許多商家也進帳不少，在疫後終於笑顏逐開，表示好久沒有這麼熱鬧了。

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