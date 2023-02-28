《新北》培育技職人才 「證能合一」嘉惠逾萬生

泰山高中與黎明技術學院策略聯盟，培訓室內配線證照達人。 （教育局提供）

2023/02/28 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市府教育局推動「證能合一」培養技職教育人才，南強工商資訊科學生吳舜麒、宋柏璠、金浩哲、林維祥、戴健哲，努力充實技能並精進就業能力，今年以來已取得五張電子類科證照，分別是二張乙級、三張丙級，已有企業界招手。

市府教育局長張明文指出，勞動部技術士證照是就業力的保證，有助提高求職錄取率、增加職場競爭力，新北市從一○六學年度推動技能精進及「證能合一」方案，協助技術型高中學生在畢業前，達到「一生兩張證照」目標，迄今累計補助開設五五八班，有一萬多名學生受惠。

張明文說，新北市多所技術型高中與科技大學策略聯盟，例如泰山高中延請黎明技術學院師資，南強工商與宏國德霖科大及東南科大合作，進行觀光事業科及汽車科的移地訓練，深化學生實務操作能力。

教育局也鼓勵學校開設證照輔導專班，包括英語檢定、照顧服務員、程式設計先修檢測等，讓學生在校期間培養與職場能力直接相關的技術，同時引導學校進行職涯實務體驗，接軌業界。

另外，樹人家商觀光事業科的建教生王嬿淳，在校期間取得餐飲服務丙級、客房服務丙級、飲料調製丙級及遊程規劃師初階等四張證照，實習表現獲得喜來登飯店主管與同事肯定，畢業後以繁星徵選錄取景文科大。

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