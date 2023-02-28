疫後遊「青春山海線」 特色店家祭優惠

三芝二號倉庫設計旅遊牆，整合周邊吃喝玩樂各種資訊。（經濟發展局提供）

2023/02/28 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府從二○一九年起，跨局處推動「青春山海線」產業發展暨觀光計畫，串連八里到貢寮等八個北海岸沿線行政區的特色店家，市府經濟發展局輔導業者開發新商品、場域布置等，即日起陸續推出多項消費優惠，詳情上網到「來趣新北金發局」查詢。

市府輔導開發商品 場域布置

市府經發局長何怡明指出，萬里、金山、石門的特色店家，將配合三月十九日登場的「萬金石馬拉松」活動推出多項優惠，期待在疫後帶動在地特色產業發展，帶領業者搶攻無口罩的消費經濟，歡迎民眾到青春山海線體驗好山好水好風情，到特色店家消費享優惠。

她表示，根據店家的背景故事、特色商品及服務特色，以群聚或個別店家的輔導模式，透過品牌視覺設計、創新商品開發、場域布置及改造等，協助在地業者提升消費體驗和經營能量。

產業跨域結合 導入體驗經濟

例如輔導的特色店家中，三芝二號倉庫集結自然藝境咖啡與番婆林休閒農場，以在地特色伴手禮、藝術及農業的異業聯盟方式，設計統一的視覺旅遊牆，整合周邊吃喝玩樂資訊、商品包裝改良設計等，打造三芝示範整合平台，進而吸引更多在地特色業者加入，活絡當地商機。

其他合作店家包含汪汪地瓜園、熊熊花圃坊、金山芋圓、富品家、寧靜海香草園、坵隱農場、阿嬤ㄟ等路，透過輔導商家空間改造及視覺優化、產品包裝設計改善、軟體系統升級、體驗包設計等，串連在地伴手禮、美食、文化、觀光等不同產業跨域結合，導入體驗經濟。

經發局統計，結合青春山海線在地食材，輔導業者開發新商品與改良包裝設計，成功打造十四款伴手禮並推出兩款山海線禮盒，協助業者拓展到通路販售，截至去年底已累積創造四五○萬元銷售額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法