AI動態號誌防塞 今年3路廊建置

新北市建置人工智慧動態號誌走廊，運用科技設備自動偵測車流，即時調整號誌秒數。圖為預計年底完工的中和南勢角路廊。（記者賴筱桐攝）

2023/02/28 05:30

5處設置見成效 新增北宜與新烏路口、中和南勢角、八里龍米路

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區的主幹道經常塞車，市府建置「A1人工智慧動態號誌運輸走廊」，運用科技設備自動偵測車流，並即時調整路口交通號誌秒數等，已在汐止區大同路等五處路段實施，今年底前將再完成北宜、新烏路口，中和區南勢角與八里區龍米路三處，改善壅塞車流。

提升行車速率 改善路口延滯

市府交通局長鍾鳴時表示，5G及物聯網時代來臨，新北市從二○一九年至二○二二年，平均每年投入一千三百萬元針對交通流量較大的路段，已經建置五處「AI人工智慧動態號誌運輸走廊」，包括汐止區大同路、新台五路、淡水區民權路、五股區成泰路、新店區復興路等路段，實施後的車輛行駛速率平均每小時提升十三公里，路口延滯時間改善八％至二十五％。

即時監控 提升號誌運作效率

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，AI動態號誌是透過智慧型AI攝影機、eTag、大數據分析及儀表板等即時監控技術，自動偵測道路車流的壅塞程度，不需要透過人員操控，可在線上即時調整號誌秒數，提升號誌的運作效率，達到紓解車流的效果。

林昭賢說，今年底預計再完成北宜、新烏路口，中和區南勢角（景平、南山、景安、景新、安樂路）周邊及八里區龍米路三處路廊，龍米路是延續已實施的淡水民權路成果，台二線是台北往返淡水區的主要道路，尖峰時間壅塞，救護車經常困在車陣中動彈不得，影響緊急救援時效。

新北大道、府中路評估納入

林昭賢表示，二○二一年在淡水區民權路建置「AI動態號誌運輸走廊」，導入智慧雲端救護車優先號誌系統，利用消防局提供的救護車GPS座標，觸發下游路口的號誌，延長綠燈秒數，提早紓解下游的堵塞車輛，讓救護車安全、快速通過瓶頸路口，順利抵達淡水馬偕醫院，平均每趟次縮短十五秒的黃金救援時間，今年再推廣到八里龍米路。

林昭賢說，未來也評估將新北大道、板橋府中路廊納入規劃，未來以每年至少建置一處「AI動態號誌運輸走廊」為目標，並向交通部爭取經費補助。

AI動態號誌是透過智慧型AI攝影機、eTag、大數據分析及儀表板即時監控等技術，自動偵測車流壅塞程度。（交通局提供）

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