65歲再度求職 找到事業第二春

65歲的方姐退休後，在新北市銀髮人才服務據點協助下重返職場，找到事業第二春。（勞工局提供）

2023/02/27 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕六十五歲的方姐原本擔任百貨公司專櫃銷售人員三十多年，因碰上武肺疫情提早退休，因緣際會參加市府舉辦的徵才活動，在銀髮人才服務據點協助下，錄取連鎖速食店門市兼職人員，

至今已穩定就業三個月以上，找到事業第二春。

市府協助 錄取速食店兼職人員

回想起第一天上班，方姐說，「很緊張、壓力山大，同事都很年輕，擔心因年齡和其他人產生距離」。所幸她調整心態，以高標準要求自己快速上手，雖然後來與年輕夥伴產生誤解，讓她感到挫折，一度興起離職念頭，經過區經理溝通協調，目前擔任捷運站早餐餐車銷售人員，工作得心應手。方姐鼓勵銀髮族勇於學習新事物，「不要輕易被年紀打敗」！

摩斯漢堡長安松江店店長杜采霜表示，餐車上班時間很早，方姐都會提早到班準備，對工作有責任心。除了方姐之外，店裡還有五位中高齡夥伴，態度積極，具有豐富的社會經驗，雖然剛開始需要時間適應，不過熟悉工作內容以後，表現可圈可點，獲得顧客讚賞。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市銀髮人才服務據點提供已退休或五十五歲以上的中高齡民眾求職服務、深度諮詢、職場適應班、職場體驗班，已媒合一九三四位民眾重返職場，有需求可洽詢：二二五七五二一八。

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