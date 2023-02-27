新北中運落幕 17人次破10項紀錄

新北市中等學校聯合運動會落幕，共計有游泳、田徑等10項目、17人次打破大會紀錄。（新北市教育局提供）

2023/02/27 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市中等學校聯合運動會（簡稱中運）日前落幕，共有游泳、田徑等十項目、十七人次打破大會紀錄，其中三重高中黃潮鴻以七○．○五公尺的成績，刷新高男組擲標槍大會紀錄。市長侯友宜勉勵小將們突破自我，以最佳狀態備戰四月在新竹舉行的全國中等學校運動會，爭取榮譽。

男組標槍 黃潮鴻70.05公尺受矚目

教育局長張明文指出，國男組游泳一百公尺自由式決賽，康橋中學陳彥甯以五十五秒二○、新泰國中林柏樂五十五秒八六、林口國中黃崇皓五十五秒九六，同場打破大會紀錄，陳彥甯另以二十八秒八三打破國男組游泳五十公尺仰式決賽紀錄。高女組游泳四百公尺混合式接力決賽，丹鳳高中李羽甄、簡瑋伶、姚羽宸、石易景以四分四十二秒一八突破紀錄。

其他打破大會紀錄者包括：高男組游泳五十公尺蝶式決賽，中和高中張喬禕二十五秒七七；高男組游泳一百公尺仰式決賽，泰山高中徐傳恩五十九秒六九、永平高中蔡睿紘一分○秒一○；高男組游泳二百公尺混合式決賽，泰山高中徐傳恩二分十秒五八、永平高中蔡睿紘二分十秒七九；高男組田徑一萬公尺競走決賽，丹鳳高中劉柏霆四十七分○四秒；國女甲田徑五千公尺競走決賽，忠孝國中許馨二十八分○八秒二六；高男組田徑八百公尺決賽，新北高中林鑫義一分五十一秒九九。

黃潮鴻標槍以70.05公尺打破大會及個人紀錄。（新北市教育局提供）

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