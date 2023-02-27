「櫻浪」一波波 新北賞櫻人潮逾百萬

淡水天元宮吉野櫻將於3月陸續綻放。 （記者林欣漢攝）

2023/02/27 05:30

土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道 3月吉野櫻接棒

〔記者林欣漢／新北報導〕春暖花開，正是賞花踏青時節，新北市各地一波接著一波「櫻浪」來襲，美不勝收。市府綠美化環境景觀處統計，全市各大櫻花勝地已吸引超過一百萬人次造訪，緊接著是三月的吉野櫻花期，土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的櫻花將陸續綻放。

新北櫻花種類多、花期長 分布最廣

景觀處長林俊德指出，新北市的櫻花堪稱全台種類最多、花期最長、分布最廣，一月起由台灣山櫻花打頭陣，在汐止康誥坑溪、三芝青山路、淡水天元宮、滬尾櫻花大道、石碇二格道路、新店屈尺公園及陽光運動公園、土城太極嶺、樹林大同登山步道、林口竹林山觀音寺及小熊公園、鶯歌永吉公園等景點，都可見櫻花蹤影，粉色花朵展露嬌顏，成為民眾拍照打卡的熱點。

景觀處統計，新北市各大賞櫻景點已吸引超過一百萬人次的遊客造訪，鼓勵民眾把握花期攜家帶眷，展開浪漫的賞櫻之旅。

可查新北蒔花好綻—浪漫櫻花季網站

林俊德表示，二二八連假結束後，接續三月展開吉野櫻花期，市府推薦土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點，精彩可期。更多花況、花季與活動資訊，可瀏覽「新北蒔花好綻—浪漫櫻花季」網站，或搜尋「賞花快報」臉書粉絲專頁。

另外，淡水天空小品休閒農場種植枇杷、蜜柚及木瓜等不同蔬果及各式香料、花卉等作物，即日起至三月底前開放試營運，採預約制，提供民宿及手作DIY體驗優惠，詳情上滬尾休閒農業區官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法