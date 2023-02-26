國中女被逼跪地磕頭 家長要求嚴懲

2023/02/26 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區某國中流出一段霸凌同學的影片，家長看到女兒被七、八個人逼迫跪地求饒、砸雞蛋恐嚇，要求磕頭道歉，怒不可遏，要求校方給交代，並且嚴懲霸凌者；教育局表示，校方當晚獲知後已連繫雙方家長，積極展開個案輔導。

家長指出，就讀七年級的女兒，因為說了一名同校九年級的女學生「長得醜」，廿二日下午放學時，被七、八個國中生帶至鄰近的國小校園外窄巷內，逼迫下跪磕頭道歉；九年級女學生帶頭，一手拿著手機錄影、一面質問為何要罵她？其餘學生則在旁吸電子煙，嘻笑、扮鬼臉幫腔，絲毫沒有要調解阻止的意思。

流傳的影片分別來自霸凌者的手機，以及站在被害人身後的錄影畫面；影片中，被害人在眾人的圍堵中顯得無助，臉色驚恐飽含淚水，不斷磕頭求饒；後因路人看到通報派出所，轄區員警到場，一群人才一哄而散。

家長表示，女兒已經不只一次被同一夥人霸凌、毆打，因不敢聲張導致愈演愈烈，如今不僅恐懼上學、還有心理創傷，校方應該給個交代並嚴懲霸凌者。

教局︰校方已展開輔導

教育局表示，校方獲知後已連繫雙方家長，展開個案輔導；校方也表示，獲報後，次日即清查到場學生，了解事件原委，並連絡當事人家長到校，其中有數位外校生，已陸續對涉案學生進行輔導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法