《新北》匯聚善款 待用餐愈做愈起勁

陳新一讓弱勢者也能享用招牌餛飩麵。（記者翁聿煌攝）

2023/02/26 05:30

陳志國投入逾十年 熱騰騰切仔麵溫暖弱勢

〔記者翁聿煌／新北報導〕疫情衝擊民生，讓弱勢民眾更雪上加霜，蘆洲區「小老闆魷魚羹」老闆陳志國加入「愛心待用餐」已十多年，他表示，疫情期間，弱勢者增加約一倍以上，但基層民眾點滴捐獻的善款仍源源不絕，讓他愈做愈起勁，努力串起社會的溫暖和對弱勢者的關懷，編織出台灣的社會愛心網絡。

白手起家的陳志國憑著廚藝與邊做邊學的熱情，先從路邊的麵攤辛苦做起，生意愈來愈好後開了店面，他說，感謝顧客的支持才能成家立業，如今有能力就回饋社會。

陳志國說，偶爾看到民眾或親子在店門徘徊，看著價目表再三討論，點麵時也能省則省，他婉言打探得知是失業者或經濟弱勢家庭，同情心油然而生，因此加入「待用餐」行列來盡一份心力，用熱騰騰的切仔麵來溫暖弱勢者的心靈及肚子。

善循環 失業者找到工作後捐款

陳志國也透過網路和廣播尋求贊助者，四十元的切仔麵，民眾只要捐款廿五元，他負責煮麵和人事成本，獲得許多民眾響應，有媽媽帶著小學生捐出五十元、一百元的零用錢，還有蘇姓阿嬤不但自己捐錢，還帶著家人每月捐款兩千元，善行已長達八年多；另有一位失業的爸爸取餐，兩個月後捐款一千元，分享找到工作的喜悅，「善循環」是他持續煮餐的動力。

陳志國說，疫情期間，吃「待用餐」的人數約增加一倍多，每月要供應兩千三百多份，三分之二是老面孔的街友和身心障礙、弱勢者。

陳新一提供餛飩麵 勉勵翻轉人生

另外，位於板橋區中山路的「陳新抄手」，六十一歲的老闆陳新一也是「待用餐」的愛心業者，讓弱勢者也能享用招牌餛飩麵。

陳新一年輕時就把麵店經營的有聲有色，許多百貨商場美食街都有連鎖店，但擴張太快遇到景氣下滑，也曾負債累累，但他沒有灰心喪志，重新從零開始，如今穩定經營、知足常樂；他表示，希望用餛飩麵幫助一時窮困潦倒的民眾不要失志，只要努力一定也能跟他一樣翻轉人生。

陳志國（中）與員工把待用餐當成自己的使命。（記者翁聿煌攝）

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