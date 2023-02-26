《新北》產量冠全國 打造「萬金杜鵑」品牌

大、小朋友駐足欣賞美麗杜鵑花。（記者俞肇福攝）

2023/02/26 05:30

8成綠美化杜鵑花苗來自萬里、金山 力拚和萬里蟹、金山番薯齊名

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市「萬金杜鵑移動花聚落」昨天開幕，在萬里觀光公園、運動公園廣達一．五公頃的展區，廣植一萬七千株的杜鵑花海，策展團隊利用農用車、漁船，邀請花藝設計師與花農打造杜鵑花車與花船；新北市長侯友宜說，將打造萬金杜鵑的品牌，希望未來和萬里蟹、金山番薯、野柳女王頭齊名，二二八連假很適合來賞花，拍照打卡可獲得限量的杜鵑花幣。

移動花聚落 打造花車、花船

新北市政府農業局指出，為期四週的「萬金杜鵑移動花聚落」將舉辦到三月十九日，以萬里區瑪鋉溪畔的觀光公園與運動公園為展場，近一萬七千株杜鵑營造花海，由知名的花藝師凌宗湧擔任策展總顧問，運用在地的十六輛農用車、二艘漁用船，與花農一同打造別具特色的杜鵑「移動花聚落」主題。

現場除了花藝展，凌宗湧也以在地的杜鵑、生態植物、流水、景石打造賞杜鵑秘境與「湧萬金」噴泉，民眾賞花之餘，還可摸摸「湧萬金」噴泉沾好運。

侯友宜說，萬里、金山地區杜鵑產業已有近半世紀歷史，杜鵑品種高達三百多種，每年生產六百萬株杜鵑，產量全國第一，全國八成綠美化的杜鵑花苗來自萬里、金山；感謝廿三位設計師、藝術家、花農齊聚打造萬金杜鵑的品牌。

侯友宜期待萬金杜鵑跟萬里蟹、金山番薯、野柳女王頭齊名，還要帶動花農第二代返鄉，營造杜鵑產業經濟。農業局表示，「萬金杜鵑移動花聚落」部分花車，將會在三月十九日活動落幕後，移展到台北市大安森林公園參加台北杜鵑花季，讓台北市民也能看到萬金杜鵑之美。

活動結合花農、在地的農漁會、青農與高家繡球花業者，花展期間，現場還有藝文表演、手作體驗。

新北市「萬金杜鵑移動花聚落」昨天開幕，透過策展團隊巧思，讓萬金杜鵑有了新樣貌。（記者俞肇福攝）

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