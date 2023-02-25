新北產官合作 AI助差異化教學

新北市教育局長張明文（左）、均一平台教育基金會董事長呂冠緯（右）簽署合作備忘錄。（記者林欣漢攝）

2023/02/25 05:30

與平台業者簽MOU 用數據分析學習歷程 邁向數位轉型

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市教育局昨天與非營利組織均一平台教育基金會簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動教育數位轉型，包括使用AI數據分析學生學習歷程資料，協助老師專注差異化教學，配合孩子學習步調進行教學、輔導。

教育局長張明文表示，數位時代，師生都應與世界趨勢接軌，教育結合大數據，針對孩子的學習歷程導入AI數據分析，進行學習成效研究，找出適當的學習方法，引領教育現場教師邁向數位轉型、因材施教，讓孩子適性學習。

遊戲化教學設計 孩子喜歡

教育局統計，新北師生在均一平台的年點閱超過一百六十萬次，其中，教育局與均一合作的「星空探險隊線上競賽」，新北參與人數連四年全國第一，連國中生都熱衷；張明文說，平台的遊戲化教學設計，讓孩子喜歡、老師愛用，才能落實執行，讓數位學習再向前邁進。

雲端師培 256師通過認證

均一平台董事長呂冠緯說，平台動畫式的教學，讓孩子更願意學習，同時與新北教育局合作透過雲端共學辦理教師研習，培育智慧學習種子教師，已有二五六名教師通過認證，全國最多。另外，也與新北市科技化學習扶助中心合作，藉由科技化評量結果匯入後的學生學習表現，規劃更合適的課程內容，精準指派學習任務給學生。

佳林國中導師蔡玉鳳表示，平時在課堂上會搭配均一平台進行教學及複習，學生在平台上看到自己的努力歷程，會感覺到被鼓舞；海山國小老師蔡喜信分享女兒參加均一星空挑戰賽經驗，看到孩子在遊戲中精熟學習，看影片、做習題，得到能量點數，完成指定任務還能獲得徽章，學得開心，她也覺得很欣慰。

學生透過均一學習平台計算積木體積。（記者林欣漢攝）

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