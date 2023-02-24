《新北》校園光電球場 2026前增加30座

新北市中和區自強國小光電球場啟用，緊鄰操場，讓學生在天氣不好時也能有運動空間。（記者何玉華攝）

2023/02/24 05:30

產業、學校創雙贏 中和自強國小啟用 躉售電費年收入24萬

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到中和區自強國小，主持校園太陽能光電球場的剪綵啟用儀式，由業者投資發電設備，躉售電費每年約可為學校帶來二十四萬元的收入；侯友宜說，全市已有二十三所學校與廠商簽約，另再規劃七座光電球場，目標是二○二六年前增加三十座校園太陽能光電球場。

業者投資設備 年發電量逾72萬度

侯友宜表示，新北市從二○二一年推動「學校設置太陽能光電球場計畫」，利用校舍改建、新建或設置斜屋頂時建置太陽能光電系統，市府以公私協力方式在自強國小，與太平洋綠能、新北國王隊共同打造光電球場，屬於屋頂太陽能發電系統，以新北國王隊主視覺的明黃色作為地坪設計，搭配黑色建築物做為對比，兼顧運動安全與創造再生能源。

自強國小校長許以平指出，球場面積九四四平方公尺，預估一年的總發電量有七十二萬六千度，比學校用電量多了一．六倍，躉售電費回饋給學校，每年約有二十四萬元收入，學校也設計太陽能光電能源課程，讓學生學習智慧電表、計算發電量與用電量等，讓綠能發電議題與日常生活實踐互相呼應，讓學生了解綠能發電對環境友善是未來的趨勢。

侯友宜說，新北市推動綠色循環經濟、節能減碳和環境永續，利用公有建築尤其是學校的空間興建太陽能光電球場，由產業出資興建，學校不但電力自給自足，躉售的電費還可回饋學校，新北市將在二○二六年前完成三十座太陽能光電球場為目標，創造產業跟學校的雙贏。

6校建置 學生活動不受天候限制

教育局長張明文表示，光電球場讓學生擁有不受天候限制的活動空間，校園開放時段也提供民眾免費運動，到今年二月已建置完成三重商工、淡水商工、三峽國中、竹圍高中、光復國小、自強國小六校，另有二十三校與廠商簽訂合約，是北台灣最多的縣市。

教育局說，在二○一九年之前，新北市僅有八十九校設置太陽能電板，市府積極輔導各校籌設，如今已成長到二一四校有太陽能電板，符合各校冷氣使用所需，目前全市校園建置太陽能光電系統的發電量已達四千餘萬度，建置容量是全國第三名。

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