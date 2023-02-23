無處可走 路樹、號誌、變電箱擋人行道

讀者向本報投訴，永和永貞路一處人行道上，路樹、變電箱阻礙通行，就算設有斜坡道，也難以通行使用。（記者何玉華攝）

2023/02/23 05:30

永和永貞路、鶯歌建國路被批行人地獄 養工處：逐步改善

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市許多區域地狹人稠，人行空間又被公共設施占用，永和區民眾投訴永貞路多處人行道被路樹、號誌桿等設施妨礙通行；鶯歌區車潮人流密集的建國路也有類似情況，新北市養護工程處會勘後表示，會逐步遷移路樹與號誌，後續訂定中長期計畫陸續改善。

永和區一名民眾投訴本報，指「台灣真的是行人地獄」，他向新北市政府市政信箱反映永貞路多處人行道被路樹、號誌桿、路燈桿及號誌箱防礙通行，市府回函卻表示，旁邊有斜坡道連接騎樓，且將設臨時替代通路供行人通行。他認為，市府不思移除妨礙通行的設施，「市府官員都不用走路嗎」？

養工處副處長蔡逸懷日前邀集交通局、公所會勘後，決議先遷移阻礙通行的路樹、變電箱，由公所將路樹遷移至他處、路燈遷移至路側，交通局配合號誌及改小變電箱後遷移到路側，並劃設槽化線，等路樹及號誌遷移後，養工處會施作斜坡道改善；至於另一處工地圍籬，業者已申請塗銷路邊停車格，設置臨時通行區，預計三月一日施工。

土城、樹林、三峽也有類似情況

鶯歌區建國路也面臨狹窄的人行道上有路樹，影響通行，民眾推著娃娃車只能繞道行走在馬路上，險象環生；新北市議員卓冠廷昨天與南鶯里長李明弘到場會勘，卓冠廷表示，土城、樹林、三峽也都有類似情況，是服務處最常接到的民怨之一，除了人行空間狹窄危險，路樹生存空間也不足。

養工處長簡必琦表示，影響通行的路樹會先移除，養工處會在各區先針對重點路段改善，其餘將訂定中長期計劃陸續執行。

新北市存在許多狹窄人行道，迫使行人走進馬路與車爭道，猶如「行人地獄」。（卓冠廷服務處提供）

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