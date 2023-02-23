新北自行車通勤綠廊 延伸鶯歌、八里

新北市政府已規劃八十七公里長的自行車通勤綠廊，騎乘鐵馬成為通勤運具的選項之一。（記者賴筱桐攝）

2023/02/23 05:30

通勤族綠色運具選項 目標2027年橫跨北北基桃 總長120公里

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推廣綠能運具，已規劃八十七公里的自行車通勤綠廊，北至蘆洲、南到樹林或新店，今年將擴大延伸至鶯歌、淡水及八里，預計二○二七年串接台北市與基隆市路網，打造一二○公里、橫跨北北基桃的自行車通勤廊道。

從市區跨接河濱公園 已規劃87公里

交通局綜合規劃科長吳政諺說明，為了讓河濱自行車道效益極大化，交通局盤點水門周邊場域，設置十八處YouBike站點，提升轉乘便利性，改善沿線設施、設立指標，降低民眾從市區跨接到河濱公園的障礙，規劃八十七公里長自行車通勤路網，找出三○六種路徑組合；十八處YouBike站點啟用以來，使用人次從二○二一年的廿八萬人增加到二○二二年的卅一．八萬人，成長十三％。

吳政諺表示，今年逐步擴大自行車通勤綠廊，從大漢溪自行車道系統往南至鶯歌，淡水河系統延伸至八里左岸與淡水金色海岸，以及橫跨基隆河谷廊帶，串接台北市與基隆市自行車道，目標在今年底前，沿線增設至卅處YouBike站點，至二○二七年達四十處，未來橫跨北北基桃四市，總長度達一二○公里。

騎乘鐵馬不再侷限於觀光休憩

交通局長鍾鳴時昨天在市政會議報告指出，新北市自行車道總長度六八一公里，市府盤點捷運或輕軌車站周邊既有空間，劃設自行車道並改善環境，未來配合淡江大橋、淡北道路等重大交通建設施工，一併規劃自行車道，同時爭取中央經費補助，改善北海岸自行車道斷點，目標二○三○年再增加四十公里。

鍾鳴時表示，二○二一年規劃自行車通勤綠廊，範圍包含大漢溪、新店溪、淡水河二重環狀等三大河濱自行車道系統，行政區最北到蘆洲，最南到新店、樹林，以安全直截、最短距離、最少牽引為原則，優化自行車動線，方便民眾從市區前往河濱公園，騎乘鐵馬不再侷限於觀光休憩，成為通勤運具的選項，例如從新店騎自行車行經中和到板橋，約需四十分鐘路程。

新北市自行車通勤綠廊，今年起將延伸至鶯歌、八里、淡水等地區，目標二○二七年達一二○公里。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法