新北市府攜手名校 發布「在地就學白皮書」

新北市攜手頂尖大學「台灣聯合大學系統」（中央、政大、清大、陽明交大），共同發布「二○三○新北在地就學白皮書」。（記者林欣漢攝）

2023/02/22 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府昨天與「台灣聯合大學系統」（中央、政治、清華、陽明交通）共同發布「二○三○新北在地就學白皮書」，宣布推動五項國際化教育的指標，共創高品質、多元的教育，培育新北在地的國際菁英。

推動五教育指標 培育在地菁英

副市長劉和然出席表示，新北市在地就學率已從過去的五成進步到將近八成，「二○三○新北在地就學白皮書」揭示「在地國際化、在地菁英化、在地適性化」三大願景，突破教育框架，串連國中、高中、大學的教學設施、師資、課程等，促使教育資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才。

市府教育局長張明文表示，「在地國際化」政策包含「校校有雙聯學制」、「校校有雙語教師」、「校校有雙語課程」、「校校有國際交換生」及「校校有姊妹校」五項推動指標，讓新北學子享有豐富的國際化資源。

張明文說，「在地菁英化」包括建立高中、國中六年一貫學習園區，邀請企業協作在地辦學，提供客製化課程及業界實務師資，與頂尖大學合辦新北專班；「在地適性化」是結合5G、AI、大數據等，提出適性化的智慧教學實驗，並推動卓越體育人才在地育成領航計畫，促使體育專才在地優質銜接。

台灣聯合大學系統總校長陳力俊說，運用四所大學的個別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作，歡迎新北市的高中生來四所大學上課，提前體驗大學生的日常，探索志向有助於及早立定目標。

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