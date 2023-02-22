交通狀況查「懶人包」 228出遊不塞車

陽光運動公園的河津櫻花開了，預計在二月初至三月初為賞花最佳期間。（新北市府提供）

2023/02/22 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕本週末將迎來二二八和平紀念日四天連假，新北市交通局推出「二二八連假新北交通資訊懶人包」，提供高速公路及各賞花景點交通資訊，建議民眾使用大眾運輸工具，避開易塞車路段與時段，盡情享受春遊。

淡水、陽光公園賞櫻 搭輕軌好方便

交通局交通安全科科長林碧芬表示，二二八連假期間適逢櫻花季，要到淡水天元宮欣賞櫻花的民眾，可搭乘台北捷運至淡水捷運站，或搭乘淡海輕軌至淡金北新站，再轉乘八六六、八七五、八七六及八七七線公車前往，省去開車找停車位的麻煩；安坑輕軌試營運至三月十二止，期間每日上午十點至下午六點開放免費試乘，途中陽光運動公園站的櫻花也相當美麗。

國五石碇及坪林南向入口 匝道管制

交通局提醒，從連假第一天二月廿五日凌晨零點至中午十二點，以及二月廿六日的清晨五點至中午十二點，國道五號石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，往宜蘭方向可避開封閉時段，改為下午出發，或改走台九線。

另外，二月廿五日清晨六點至中午十二點，國道一號內湖至頭份路段及國道三號木柵至香山路段，南向入口實施高乘載管制。此外，連假四天的凌晨零點至清晨五點，國道全線均暫停收費。

另外，交通部公路總局在連假期間推出八十七條中長途國道客運票價優惠，以及四十八條台灣好行路線電子票證半價優惠，搭乘高鐵、台鐵及國道客運於十小時內轉乘在地客運，可享有基本里程或一段票優惠。

交通局提醒，相關懶人包資訊可參考新北市交通局官網，或掃描官網上的QR code連結查詢即時路況，彈性調整行車路線和時間，以避開壅塞路段。

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