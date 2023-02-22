新北去年交通事故死亡 高齡占4成

去年高齡者交通傷亡事故的車種別中，以機車族為主。 （記者何玉華攝）

2023/02/22 05:30

事故地點集中板橋、三重、中和 共111人死亡 5731人受傷

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市高齡者（六十五歲以上）交通事故傷亡人數居高不下，警察局統計去年高齡者交通違規案，共取締四萬五四三四件，以闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定、逆向行駛等樣態居多，新北市長侯友宜指示改善交通設施，加強宣導與執法力道。

高齡交通違規 去年取締4.5萬件

交通局昨天在道路交通安全督導會報分析去年一月至十一月新北市高齡者交通事故死亡資料，其中高齡者有一一一人，占全部死亡人數二八○人近四成，高齡者受傷五七三一人，占全部五六一○二人約一成多，事故地點主要集中在板橋、三重、中和等都會區。

以闖紅燈、轉彎不依規定居多

此外，高齡者事故傷亡主要發生在機車族群，多數是車與車的碰撞，以在路口未依規定讓車、路段中未注意車前狀況為肇事主因；高齡者行人族群則因違規穿越馬路及車輛未禮讓而發生事故。

交通局長鍾鳴時表示，將從工程重塑人本交通環境，在高齡者事故死傷偏高的時間點，加強專案執法，以及針對易肇事地點、時間與駕駛人禮讓等主題，強化交通安全宣導。

交警︰編排勤務 執行「護老專案」

警察局交通警察大隊大隊長林泰裕表示，去年共取締高齡者交通違規四萬五四三四件，以闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定、逆向行駛、行人違規為主要樣態，將持續執行「護老專案」，依轄區、高齡者活動特性編排勤務。

長輩清晨出門 應穿亮色衣服

侯友宜表示，新北市高齡人口達六十八萬且逐年增加，保護高齡者的交通安全，除了在交通設施多用心，宣導執法也要加倍力道，例如提醒長輩清晨出門應穿著亮色衣服或反光背心，減少事故發生機率。

社會局長張錦麗說，已培訓二二○位「路老師」，前往社區老人會、銀髮俱樂部、松年大學等宣導，累計舉辦六百九十場活動，吸引一萬七千位長輩參與；另透過社會局YouTube頻道推出「道安數位E-box」，共有十四部影片，以淺顯易懂的案例說明，加強長輩的道安意識。

新北市警方建議，光線不佳時出門，盡量多穿著亮色衣服並配戴反光飾物。（記者何玉華攝）

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