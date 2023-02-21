25億智慧冷鏈物流中心 土城落成

福和生鮮公司新廠區建構全溫層倉儲、急速冷凍加工設備、無菌自動截切包裝生產線等。（記者賴筱桐攝）

2023/02/21 05:30

福和生鮮引進全國首座零下80度冷鏈設備 提供550個就業機會

〔記者賴筱桐／新北報導〕福和生鮮農產股份有限公司斥資二十五億元，在新北市土城工業區打造「智慧冷鏈生鮮物流中心」，興建地上五層、地下兩層的綠能建築物，引進自動化設備與人工智慧管理系統，延長蔬果的保存期限，有利於發展農業科技並提升農產品競爭力，並提供五五○個就業機會。

陳吉仲肯定打通農產產銷任督二脈

行政院農委會主委陳吉仲昨天出席福和生鮮新廠落成開幕活動，他表示，業者引進全台灣第一個零下八十度的冷鏈設備，改變農產品的產銷樣態，提供消費者每天都能享用新鮮的水果，即使運送到國外，也能確保風味和品質不變。

陳吉仲指出，中央投入至少一二六億元經費，在全台各地建置農業冷鏈設備，提升農產品的品質，福和生鮮響應政府政策推廣農業科技，冷鏈系統建立後，農產品不會因為量產而受影響，不論品質或市場價格都能維持一定水準，進而提升消費者購買意願，農民的收益也能增加，等於打通農產品產銷的任督二脈。

新北市經濟發展局長何怡明表示，福和生鮮在業界深耕五十多年，是好市多、全聯、家樂福、7-11及全家便利商店等大型通路的水果供貨主力廠商，響應碳中和政策，土城新廠區採用綠建築設計，屋頂設置太陽能板，面積約二二八八平方公尺，預計創造四五四瓩發電量，廠區也採AI智慧化管理，延長蔬果保存期限，打造完整的冷鏈供應鏈。

業者︰導入冷鏈作業規範最高標準

福和生鮮董事長邱進福說，新廠區建構全溫層倉儲、急速冷凍加工設備、無菌自動截切包裝生產線，內部裝配三段式自動洗果機，有自動削皮、切片、切丁等功能，經由X光異物檢測機進行食安把關，再到全自動磅秤、充填、真空與封口包裝等，導入食品冷鏈作業規範的最高標準。

邱進福說，受到氣候變遷、武肺疫情影響，全球消費行為與飲食習慣快速改變，台灣優質農產品應符合食品安全及環保的規範，才能提升國際競爭力。

農委會主委陳吉仲（前排左二）參訪廠區。（記者賴筱桐攝）

福和生鮮農產股份有限公司斥資二十五億元，在新北市土城工業區打造「智慧冷鏈生鮮物流中心」。（記者賴筱桐攝）

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