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    首頁　>　新北市

    虎豹潭奪6命 監院糾正新北市府

    2023/02/19 05:30

    監委認未善盡管理責任 侯友宜︰已重新檢視周遭設備、設施

    〔記者吳書緯、翁聿煌／綜合報導〕監察委員調查二○二一年十月新北市虎豹潭溪水暴漲釀六死意外，昨指出新北市政府未善盡場域管理責任，提出糾正；新北市長侯友宜受訪回應，市府尚未收到公文，強調在事件發生後，市府動員全力搜救，也重新檢視周遭設備與設施，未來會不斷反省及力求精進。

    大方公司透過網路招攬舉辦健行及生態導覽戶外休閒活動，二○二一年十月十六日帶親子團廿八人到坪林，突遇暴雨溪水暴漲，在橫越虎豹潭「梳子壩」時，無人引導，二大四小遭溪水沖走溺斃。

    監委葉大華、蔡崇義、范巽綠昨指出，大方公司在安全維護與風險管理上涉有重大違失，但新北市政府未善盡場域管理責任，監院聯席會議通過糾正。

    周邊未設警示牌、救生設備

    監委們指出，新北市政府開放虎豹潭「梳子壩」提供居民、遊客通行，依法負有場域管理責任，卻未在周邊設置警示告示牌、廣播系統、救生設備等，事後還堅稱該地是中央經濟部經濟部水利署台北水源特定區管理局（簡稱水特局）主管。

    但經調查，早在二○○四年，水特局與當時的台北縣政府就已研商觀光遊憩管理、教育宣導及違規行為查報取締事項由地方主辦；新北市政府未善盡場域管理責任，事後又推託非權責機關，顯有怠失。

    侯友宜表示，意外發生後，市府動員三百多人、不眠不休六天五夜全力搶救，同時也檢視周邊設備設施，水域安全是新北市最重要的職責，市府會反省，更求精進。

    新北市政府觀光旅遊局仍強調，該地點確屬水特局管轄權範圍，並無推託權責。

    水特局長劉秀鳳則表示，職掌為「保護水源、水質和水量安全」，牽涉到民眾安全則由地方政府負責，雙方分工角色明確、無庸置疑。

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